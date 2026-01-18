Slušaj vest

Nekoliko iranskih državnih televizijskih kanala koji se emituju preko satelita Badr hakovano je danas!

Tokom programa su puštani snimci protesta, kao i pozivi izgnanog Reze Pahlavija da se građani pridruže demonstracijama i da se vojne snage stave na stranu demonstranata.

Iranska državna radiotelevizija oslanja se na satelit Badr za prenos više svojih regionalnih televizijskih kanala širom zemlje.

Badr je naziv za seriju komunikacionih satelita u vlasništvu saudijske kompanije Arabsat.