Nekoliko iranskih državnih televizijskih kanala koji se emituju preko satelita Badr hakovano je danas!

Tokom programa su puštani snimci protesta, kao i pozivi izgnanog Reze Pahlavija da se građani pridruže demonstracijama i da se vojne snage stave na stranu demonstranata.

Iranska državna radiotelevizija oslanja se na satelit Badr za prenos više svojih regionalnih televizijskih kanala širom zemlje.

Badr je naziv za seriju komunikacionih satelita u vlasništvu saudijske kompanije Arabsat.

Za Iran je Badr važan jer preko njega državna televizija emituje lokalne kanale širom zemlje, pa poruke mogu istovremeno da stignu do određenog broja gledalaca.

(Kurir.rs/IranInternational/P.V.) 

