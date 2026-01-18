RASTE BROJ MRTVIH Najmanje 21 osoba poginula u stravičnoj nesreći u Španiji: Dva voza se sudarila i iskočila iz šina (FOTO/VIDEO)
Dva brza voza iskočila su iz šina na jugu Španije, saopštio je operater železničke mreže, a državna televizija je javila da je najmanje 21 osoba poginula, dok je 25 teško povređeno.
Nesreća se dogodila u blizini Adamuza u provinciji Kordoba.
Nesreća se dogodila nada je voz prešao u suprotni smer i sudario se sa vozom koji je saobraćao suprotnim kolosekom.
Prema rečima ministra saobraćaja, poslednje jedinice voza Irio koje su se kretale ka Madridu iskočile su iz šina, a ti vagoni su upali na suprotni kolosek gde je voz Renfea putovao ka Uelvi.
Nekoliko ljudi je zarobljeno u pogođenim vagonima, tako da se broj poginulih i povređenih još uvek utvrđuje. Ovo je jedna od najozbiljnijih nesreća koje su se dogodile na španskoj mreži brzih železnica.
Ministar saobraćaja, Oskar Puente, nije potvrdio tačan broj žrtava, ali je nesreću opisao kao „ozbiljnu“ i izjavio da je „udarac bio strašan“ između dva voza koja su se kretala u suprotnim smerovima.
Prema rečima očevidaca, nesreći je prethodio jak potres i vibracije. Poslednja dva vagona voza Irio iz Malage su pogođena, posebno poslednji vagon, koji se prevrnuo na šinama. Prema rečima vatrogasaca, sila udara između voza koji je išao ka Uelvi i onog iz Malage kada je iskočio iz šina pretvorila je oštećene vagone u iskrivljenu masu metala.
Spasilačke službe pomažu brojnim povređenima u gornjem delu voza, kuda su bila okrenuta izlazna vrata nakon nesreće. U početku su posade drugih, nepogođenih vagona „morale da razbijaju prozore čekićima“ kako bi putnici mogli da pobegnu, jer je bilo žrtava zarobljenih u oštećenim vagonima.
