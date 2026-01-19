Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp naložio je svom timu da pripremi nekoliko opcija za Grenland koje će biti predložene evropskim saveznicima u Davosu.

To tvrdi izveštač Kijev posta iz Vašingtona, koji se poziva na dva izvora upoznata s ovom temom sa kojima je razgovarao.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada EU razmatra uzvratne carine, sankcije, pa čak i svoju "nuklearnu" ekonomsku opciju poznatu kao "velika trgovinska bazuka" zbog onoga ono što lideri Unije vide kao Trampov pokušaj prinude saveznika na američku aneksiju danske teritorije.

- Ovo je najozbiljniji transatlantski raskol koji smo videli od rata u Iraku. I odvija se oko ostrva za koje je većina Evropljana mislila ga niko nikada neće dirati - rekao je neimenovani visoki zapadni zvaničnik ukrajinskom mediju.

Tramp fleksibilniji nego što se javno predstavlja

Navodi se da Tramp javno isključuje mogućnost američkog zakupa Grenlanda, ali je privatno fleksibilniji po tom pitanju nego što njegov zvanični stav ukazuje.

Izvori Kijev posta navode da bi Tramp mogao da pristane na zakup dug skoro ceo vek – preciznije 99 godina – što bi bilo zaobilazno rešenje osmišljeno da ublaži evropsko negodovanje oko njegovih planova za preuzimanje Grenlanda, a da i dalje de fakto obezbedi američku kontrolu nad arktičkim ostrvom bogatim resursima.

Navodi se da Trampova administracija razmatra još jednu opciju, a to je da Grenlanđanima ponudi prava kakva trenutno u odnosu na SAD ima Portoriko.

Grenlanđani bi u tom slučaju postali američki državljani sa punim bilateralnim pristupom i trgovinskim privilegijama.

Bili bi oslobođeni američkog poreza na dohodak osim ako se ne presele u neku od saveznih država SAD.

Za ovaj predlog Trampovi pomoćnici veruju da bi se mogao da bude prodati kao paket koji nudi prosperitet za oko 56.000 stanovnika najvećeg ostrva na svetu.

- Pokušavaju (Trampovi saradnici) da ovo predstave kao neki zaslađivač - rekao je zapadni diplomata upoznat sa razgovorima.

Trampova opsesija Grenlandom nije nova, ali poslednjih nedelja on je dramatično pojačao pritisak – preteći carinama, nagoveštavajući upotrebu vojne sile i eksplicitno povezujući trgovinske kazne sa spremnošću Danske da proda Grenland Americi.

U subotu je Tramp najavio carine od deset odsto Danskoj i drugim evropskim saveznicama koje su stale uz nju, a koje treba da stupe na snagu od narednog meseca, uz pretnju povećanjem dažbina na 25 odsto od juna.

- Subvencionisali smo Dansku, i sve zemlje Evropske unije, i druge, dugi niz godina tako što im nismo naplaćivali carine ili bilo kakve druge oblike nadoknade. Sada, posle više vekova, vreme je da Danska uzvrati – svetski mir je u pitanju!“ - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

On je dodao da će carine "stupiti na snagu i biti naplaćivane sve dok se ne postigne dogovor o potpunoj i totalnoj kupovini Grenlanda".

Evropski lideri su odgovorili besno na to i sada otvoreno dogovaraju ekonomsku odmazdu.

"Velika bazuka"

Najviši diplomate EU sastali su se u nedelju kako bi razgovarali o ovoj krizi i o oživljavanju plana za uvođenje carina na američku robu vrednu 93 milijarde evra, što je ideja koja je otkazana nakon prošlogodišnjeg trgovinskog sporazuma Unije sa Trampom.

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je kolege lidere da aktiviraju moćni instrument EU protiv prisile (anti-coercion instrument - ACI) – poznat u Briselu i kao "velika bazuka" – ako Tramp nastavi sa pretnjama carinama.

Ovaj instrument nikada do sada nije korišćen, a omogućuje EU da uvede sveobuhvatne kaznene mere zemlji koja pokušava da Briselu nametne promenu politike putem ekonomskog pritiska.

Nakon razgovora, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta najavio je vanredni samit EU koji će se verovatno održati u četvrtak.

Trampov gambit je izazvao potres i u NATO, ali je američki ministar finansija Skot Besent juče odbacio ideju da SAD moraju da biraju između Grenlanda i Alijanse.

Besent je u gostovanju na NBC insistirao na tome da će SAD ostati u NATO, ali je i jasno stavio do znanja da Tramp želi da izbegne da bude "uvučen" u bilo kakve buduće ratove.