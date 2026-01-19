Slušaj vest

Južnoafrička Republika danas je proglasila stanje nacionalne katastrofe, zbog smrtonosnih poplava koje pogađaju zemlju od decembra.

Obilne kiše i oluje koje već nekoliko nedelja pogađaju Južnu Afriku i susedni Mozambik odnele su 30 života u pokrajinama Limpopo i Mpumalanga, a najmanje osam u Mozambiku.

"Ovo klasifikujem kao nacionalnu katastrofu", rekao je načelnik Južnoafričkog centra za upravljanje katastrofama Elijas Sithole, prenosi Hina.

Poplave u Južnoj Africi Foto: GCIS / HANDOUT/GCIS

Vlasti još tragaju za preživelima i pokušavaju da izvuku tela, dok poplavne vode počinju da se povlače u nekim područjima, uključujući poznati Nacionalni park Kruger.

(Kurir.rs/FoNet)

