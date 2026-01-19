Slušaj vest

Oko 75 povređenih je prevezeno u bolnice, dok je među 15 teško povređenih četvoro dece.

Prema pisanju španskih medija, voz kompanije Irio iskočio je iz šina u 19.39 na pruzi od Malage do Madrida u blizini Adamuza. Tokom nesreće na skretnici, poslednja tri vagona brzog voza iskočila su iz šina – zadnji vagon se prevrnuo na bok.

Vagoni su skrenuli na susednu prugu i sudarili se sa putničkim vozom državne železnice koji je dolazio u susret i išao iz Madrida za Uelvu. Kao rezultat toga, prva dva vagona voza koji je dolazio u susret takođe su iskliznula iz šina. U oba voza je bilo smrtnih slučajeva, uključujući i mašinovođu. Prema podacima vlasti, 73 povređena putnika su prevezena u šest različitih bolnica.

Prema rečima španskog novinara koji je bio u brzom vozu, odmah nakon nesreće preko razglasa je objavljeno saopštenje u kojem se pitalo da li ima lekara u vozu. Osoblje voza je takođe odmah počelo da razbija prozore čekićima za hitne slučajeve i pomaže putnicima da izađu iz voza.

Spasioci su radili do kasno u noć oslobađajući zarobljene putnike. Prema vatrogasnoj službi, situacija je bila veoma teška. Vagoni su bili iskrivljeni, a pristup je bio onemogućen isprepletenim metalnim ostacima.

Volonteri su radili do kasno u noć brinući se o nepovređenim putnicima. Video snimci sa mesta događaja prikazuju ljude kako izlaze kroz prozore dok su se vagoni voza naginjali pod uglom. Incident se dogodio rano uveče, a stotine preživelih je moralo biti spaseno u mraku. Odvezeni su sa mesta događaja autobusom i potom su dobili psihološku podršku.

- Osetili smo prvi potres i, u deliću sekunde, još jedan veoma jak - rekla je Bjanka Birleanu (23) iz Uelve, koja je putovala vozom Alvija od Madrida do Uelve, španskom listu El Pais.

- Sto ispred našeg sedišta je pao na nas, svetla su se ugasila, a krov vagona se srušio - opisala je ona.

- Vagon broj dva je bio sav u ruševinama, u rasulu. I drugi je bio teško oštećen, sve je bilo uništeno - rekao je njen partner, Horhe Garsija.

Putnik u drugom vozu, čiji identitet nije objavljen, rekao je javnoj televiziji TVE da su ljudi vrištali, njihovi koferi su padali sa polica.

- Putovao sam za Uelvu u četvrtom vagonu, poslednjem, srećom - dodao je on.

- Pomislili biste da živite u horor filmu - rekao je putnik Lukas Merijako, koji je bio u vozu Irio.

- Došlo je do veoma jakog sudara pozadi i mislio sam da će se ceo voz raspasti. Mnogo ljudi je povređeno razbijenim staklom - rekao je.

- Bilo je kao zemljotres kada je voz udario - rekao je novinar javnog radija RNE koji je bio u jednom od vozova za javnu televiziju TVE.

- Putnici u vagonu u kojem se nalazio koristili su čekiće za hitne slučajeve da razbiju prozore i počnu da izlaze iz voza - rekao je on.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće, a nakon sudara došlo je do poremećaja železničkog saobraćaja u celoj zemlji, pri čemu je više od 200 vozova pogođeno poremećajem.

Predsednik Vučić uputio izraze saučešća

- Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi. Premijeru Španije i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u telegramu saučešća koji je uputio građanima Španije.