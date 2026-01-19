Slušaj vest

Bruto domaći prozvod Kine prvi put je premašio prag od 140 biliona juana. Time je, takođe, ispunjen godišnji cilj rasta od oko 5 odsto.

Analitičari kažu da su optimistični podaci odraz otpornosti i vitalnosti druge po veličini svetske ekonomije, uprkos višestrukim pritiscima, a takav zamah rasta nastaviće da pozicionira Kinu kao svetionik stabilnosti i lokomotivu svetske ekonomije.

U 2025. godini, kineska industrijska proizvodnja sa dodatom vrednošću porasla je za 5,9 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok su investicije u osnovna sredstva opale za 3,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Kineska maloprodaja robe široke potrošnje skočila je za 3,7 odsto u odnosu na 2024. godinu, pokazuju podaci NBS-a.

"Nacionalna ekonomija održala je zamah stabilnog razvoja u 2025. godini uprkos višestrukim pritiscima, a kvalitetan razvoj zabeležio je nova dostignuća", rekao je direktor Nacionalnog zavoda za statistiku Kang Ji, na današnjoj konferenciji za novinare Kancelarije za informisanje pri Državnom savetu.

U međuvremenu, snažna izvozna potražnja takođe je podstakla porast industrijske proizvodnje. U 2025. godini kineska spoljna trgovina robom porasla je za 3,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dostigla je vrednost od 45,47 biliona juana (6,51 biliona dolara), što je novi rekord. Prvi put je premašen prag od 45 biliona juana, pokazuju prethodno objavljeni podaci.

U četvrtom kvartalu prošle godine kineski rast maloprodaje takođe se stabilizovao, zahvaljujući nizu mera koje stimulišu potražnju potrošnje, kao i živahnoj potrošnji tokom osmodnevnog praznika Dana državnosti i Festivala sredine jeseni, naveli su analitičari.