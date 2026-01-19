Slušaj vest

Evropa se jutros budi pred mogućnošću novog trgovinskog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, Donald Tramp najavio je uvođenje carina od 10 odsto od 1. februara, uz dodatno pooštravanje na 25 odsto od 1. juna, i to za osam evropskih zemalja - Dansku, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Holandiju, Švedsku, Norvešku i Finsku. Razlog je Grenland , za koju Tramp otvoreno kaže da mora da bude pod američkom kontrolom.

Nikola Perišić , iz Centra za društvena istraživanja govorio je o Trampovom omiljenim oružju - carinama za kojima je posegnuo u borbi za Grenland:

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- SAD su neprikosnovena globalna sila u ovom trenutku i na taj način mogu da legitimizuju različite ciljeve koje imaju. Ti ciljevi se odnose na Grenland, jasno je da Tramp od njega neće odustati, prvenstveno zbog derivata koje Grenland ima a onda i zbog strateškog položaja. Svakako se usprotivi ovih osam država. Šalje se jasna poruka carinama da na taj način neće moći da se razgovara sa Trampom, te da on u svojim rukama drži rešenje za porencijalne sukobe koje mogu da nastanu - kaže Perišić i dodaje:

- Pre svega se vrši jedan politički pritisak na različite države, a onda kroz uvođenje carina i sankcija se pokušava dodatno izvršiti pritisak. To stvara jednu lošu situaciju po samu Evropu, jer znamo koliko su te države imale gubitaka od početka sukoba u Ukrajini, s obzirom da su joj najviše pomagali. A Tramp je uveo i dodatne izdatke za NATO savez. Ovo je sada još jedan dodatan uticaj na njihovu ekonomsku situaciju.

Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Perišić kaže da je kapacitet delovanja Evropske unije u ovom trenutku ograničen, te da kriza unutar nje i dalje postoji:

- Nemaju mogućnost homogenog delovanja. Pojedini Trampovi favoriti, kao što su Orban i Fico će na određeni način opstruirati mogućnost bilo kakvog efikasnog delovanja Evropske unije, koji podrazumeva tu bazuku koja bi trebalo da bude odgovor na sve ono što SAD žele. Evropska unija mora da pokuša da uradi nešto konkretno.

Gašenje NATO-a

Kako tvdi, Tramp će i dalje nastaviti da se bavi ekonomskom politikom i postavljanjem ekonomskih mera:

Donald Tramp Foto: Alex Brandon/AP

- On tu vidi prostor da se donese jedan konačan udarac zapadnoj Evropi, te da se na taj način potisne moć Brisela. Neko govori o kraju NATO saveza, mislim da je teško o tome u ovom trenutku govoriti. Postavlja se pitanje kako bi evropske države vojno reagovale, ako nisu u NATO savezu. Ali, Trampu treba NATO savez takođe. Teško je da će se dogoditi sukob na Grenlandu. Čini se da je Grenland prepušten sam sebi jer su mogućnosti delovanja evropskih država, uključujući i Dansku - veoma ograničeni. Od toga šta Tramp bude odlučio zavisi sudbina Grenlanda.

Kurir.rs