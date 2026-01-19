Slušaj vest

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej izjavio je da je slanje vojnika u saveznu državu Minesotu radi pomoći u vladinoj kampanji deportacija "smešna i neustavna ideja" i pozvao demonstrante da ostanu mirni kako predsednik SAD Donald Tramp "ne bi video potrebu" da pošalje vojsku.

Američki mediji ranije su preneli navode anonimnih zvaničnika da je Pentagon naredio da se oko 1.500 aktivnih vojnika stacioniranih na Aljasci, koji su specijalizovani za delovanje u arktičkim uslovima, pripreme za slučaj mogućeg raspoređivanja u Minesotu.

Čitavog januara tamo se svakoga dana održavaju protestu, otkako je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost pojačalo sprovođenje imigracionih zakona u gradovima Mineapolisu i Sent Polu, zbog čega je došlo više od 2.000 saveznih službenika Imigracione i carinske službe (ICE).

Republikanac Tramp je poslao savezne agenate, u okviru niza intervencija, uglavnom u gradovima kojima upravljaju političari iz redova Demokratske partije.

Tri hotela u kojima su, prema navodima demonstranata, boravili službenici ICE u tom području, juče su prestala da primaju rezervacije.

Juče su u jednom naselju, gde su imigracioni službenici često viđani, američki poštanski radnici marširali, uzvikujući: "Zaštitite nas. ICE napolje".

Predsednik Donald Tramp zapretio je u četvrtak da će upotrebiti Zakon o pobuni (Insurrection Act).

Ovaj retko korišćeni zakon iz 19. veka omogućio bi predsedniku da pošalje vojsku u Minesotu, gde se demonstranti već nedeljama sukobljavaju sa saveznim imigracionim agentima.

Tramp je u međuvremenu, barem za sada, odustao od te pretnje.

"To je smešno, ali nećemo dozvoliti da nas zastraše postupci ove savezne vlade. To nije fer, nije pravedno i potpuno je neustavno", rekao je gradonačelnik Frej za CNN.

Dodao je da hiljade građana koristi svoja prava i da su protesti bili mirni.

"Nećemo se upecati. Nećemo odgovarati na haos Donalda Trampa sopstvenom vrstom haosa ovde", rekao je Frej.

Sukobi između stanovnika i saveznih službenika postaju sve napetiji u Mineapolisu, najnaseljenijem gradu Minesote, nakon što je agent Službe za imigraciju i carinu (ICE) ubio Rene Gud, američku državljanku i majku troje dece, 7. januara, dok je pokušavala da pobegne nakon što joj je naređeno da izađe iz automobila.

Još jedan incident dogodio se u četvrtak 15. januara kada je pripadnik ICE pucao iz vatrenog oružja i ranio jednog Venecuelanca koji navodno nije zaustavio automobil kada mu je bilo naređeno.