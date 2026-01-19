Skup podrške narodu Iran u Los Anđelesu, oko 4.000 demonstranata se okupilo u centru američkog grada
DEMONSTRACIJE U CENTRU AMERIČKOG GRADA
NA SKUPU PODRŠKE NARODU IRANU U LOS ANĐELESU 4.000 LJUDI Mahali zastavama zemlje iz perioda pre Islamske revolucije (FOTO, VIDEO)
Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se u Los Anđelesu u znak podrške protestima u Iranu.
Okupljeni su mahali zastavama Irana iz perioda pre Islamske revolucije u centru grada, u blizini Gradske kuće Los Anđelesa.
Policijska uprava procenila je da je na skupu "Solidarnost sa narodom Irana" bilo oko 4.000 učesnika.
Skup "Solidarnost sa narodom Irana" u Los Anđelesu Foto: Jon Putman / AFP / Profimedia
Skup je protekao mirno i nije bilo privođenja, navodi se u saopštenju policije.
Iako se ne poklapaju, podaci i aktivista i zvaničnika iranskih vlasti govore da je u snažnom gušenju protesta u Iranu ubijeno više hiljada ljudi.
Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC
Protesti su tamo počeli 28. decembra zbog loše ekonomske situacije ali su prerasli u pozive za smaknuće teokratije.
Los Anđeles je dom najveće iranske zajednice van Irana.
(Kurir.rs/Beta-AP)
