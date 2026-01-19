Slušaj vest

Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se u Los Anđelesu u znak podrške protestima u Iranu.

Okupljeni su mahali zastavama Irana iz perioda pre Islamske revolucije u centru grada, u blizini Gradske kuće Los Anđelesa.

Policijska uprava procenila je da je na skupu "Solidarnost sa narodom Irana" bilo oko 4.000 učesnika.

Los Anđeles
Skup "Solidarnost sa narodom Irana" u Los Anđelesu Foto: Jon Putman / AFP / Profimedia

Skup je protekao mirno i nije bilo privođenja, navodi se u saopštenju policije.

Iako se ne poklapaju, podaci i aktivista i zvaničnika iranskih vlasti govore da je u snažnom gušenju protesta u Iranu ubijeno više hiljada ljudi.

Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Protesti su tamo počeli 28. decembra zbog loše ekonomske situacije ali su prerasli u pozive za smaknuće teokratije.

Los Anđeles je dom najveće iranske zajednice van Irana.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Screenshot 2026-01-18 223724.png
o_38167510_1280 copy.jpg
trump03 AP Evan Vucci.jpg
Iran