Najmanje 18 osoba poginulo je u šumskim požarima u centralnim i južnim delovima Čilea.

Izgorelo je više hiljada hektara šume i uništeno je na stotine domova, saopštile su vlasti.

Gabrijel Borić, predsednik Čilea kojeg će uskoro na funkciji zameniti novoizabrani šef države Antonio Kast, proglasio je vanredno stanje u centralnom regionu Biobio i susednom Njuble, oko 500 kilometara južno od glavnog grada Santjaga.

Ova hitna mera omogućava bolju koordinaciju sa vojskom kako bi se stavilo pod kontrolu više od dve desetine aktivnih požara, koji su do sada zahvatili 8.500 hektara šume, prema podacima nacionalne šumarske agencije.

Na konferenciji za novinare u teško pogođenom gradu Konsepsion u regiji Biobio, Borić je izrazio podršku i saučešće zbog žrtava, i upozorio da se očekuje da se broj nastradalih i uništenih domova poveća.

Za sada je prijavljeno 18 poginulih i oko 300 uništenih kuća.

Procenjuje se, dodao je, da je samo u Biobiu sigurno više od 1.000 pogođenih domova, samo do sada.

Mnoga područja su evakuisana i iseljeno je oko 50.000 ljudi.

"Prvi prioritet u ovakvim vanrednim situacijama, kao što znate, uvek je da se požar zaustavi i ugasi. Ali nikada ne smemo zaboraviti da su u pitanju ljudske tragedije, porodice koje pate. Ovo su teška vremena", rekao je Borić.

Njegov govor usledio je nakon žalbi lokalnih vlasti da su satima svuda bila vidljiva razaranja, dok pomoć nije stizala.

U šumskim požarima u Čileu najmanje 18 mrtvih, oko 50.000 ljudi evakuisano

Vatrogasci su se borili sa plamenom, dok su visoke temperature i jaki vetrovi otežavali gašenje.

Temperatura je juče dostigla 38 stepeni, a vrelo vreme očekuje se i danas.

"Vremenski uslovi u narednim satima nisu povoljni i ukazuju na ekstremne temperature", rekao je ministar unutrašnjih poslova Alvaro Elisalde.

Stanovnici su ispričali da ih je požar iznenadio posle ponoći, te da su ostali zarobljeni u kućama.

"Mnogi ljudi se nisu evakuisali. Ostali su u kućama jer su mislili da će se požar zaustaviti na ivici šume", rekao je Džon Gusman iz Penka. "Bilo je potpuno van kontrole. Niko to nije očekivao", dodao je.

Požar je zahvatio veći deo Penka, spalivši automobile, školu i crkvu.

Hiljade ljudi je tražilo utočište u improvizovanim skloništima.

"Bežali smo trčeći, sa decom, po mraku", rekao je Huan Lagos.

Požari u centralnom i južnom Čileu dešavaju se svake godine tokom leta, a obično vrhunac bude u februaru, kada temperature rastu, a zemlja i dalje oseća posledice dugogodišnje suše.

Susedna Argentina takođe se suočava sa požarima koji gutaju hiljade hektara šume u poslednjih nekoliko nedelja, kako južna Patagonija prolazi kroz period toplog i suvog vremena.