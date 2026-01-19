Slušaj vest

Istražitelji smatraju da je ubistvo povezano sa nasilnom smrću druge devojčice, Sonje Hurler (13), osam godina kasnije.

Policija apeluje na javnost i ljude koji žive u oblastima Kemptena, Cirndorfa i Oberasbaha za informacije u vezi ova dva slučaja.

Marion Bajer je ubijena u Oberasbahu u noći 2. jula 1973. godine. Te večeri ona je prisustvovala ribolovačkom festivalu u susednom Cirndorfu.

Nemačka policija Foto: Markus Klümper / imago stock&people / Profimedia

Telo devojčice je pronašao radnik na gradilištu u jednom stambenom naselju. Pošto je deo odeće bio svučen sa tela, istražitelji su pretpostavili da je devojčica zlostavljana.

- U to vreme, istražitelji nisu mogli da identifikuju počinioca, iako su na mestu zločina pronašli razne dokaze: nekoliko otisaka cipela sa šarom đona poznate marke patika, kao i srebrni medaljon sa likom Svetog Kristofora, koji je verovatno pripadao počiniocu - piše nemački "Štern".

Ni činjenica da je ovaj slučaj bio predmet popularne emisije "Aktenzeichen XY…" 1974. godine nije doneo nikakav proboj u istrazi.

Nova ispitivanja i podaci su sada doveli do jezivog otkrića. Ubistvo Marion Bajer ima velike sličnosti sa ubistvom Sonje Hurler u regionu Algoj 1981. godine.

Sonja je krenula peške do kuće svoje bake u Kemptenu, nakon što se posvađala sa majkom.

Njeno telo je pronađeno tri meseca kasnije u blizini štale. Prema rečima istražitelja, Sonja Hurler je takođe bila žrtva seksualnog nasilja.

Policija u Kemptenu je 2023. godine ponovo otvorila ove nerešene slučajeve nakon što su obezbeđeni DNK tragovi korišćenjem novih forenzičkih metoda.

Masovno testiranje je obuhvatilo uzimanje uzoraka pljuvačke od 300 muškaraca koji su živeli u blizini u vreme zločina, ali bez uspeha.

Istražitelji u Srednjoj Frankoniji i Švabiji sada se oslanjaju na pomoć očevidaca iz 1973. i 1981. godine kako bi rešili ova dva ubistva.

Kriminalistička policija u Firtu je zainteresovana ne samo za informacije već i za fotografije koje su posetioci ribolovačkog festivala u Cirndorfu tada napravili.

Državna kancelarija kriminalističke policije ponudila je nagradu od 10.000 evra za informacije koje bi dovele do rešavanja ubistva Marion Bajer ili hapšenja počinioca.