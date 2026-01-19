Slušaj vest

Podigla se velika uzbuna zbog snimka koji se pojavio iz Medicinskog koledža i bolnice u Gondi u Indiji, na kojem se vide pacovi kako se slobodno kreću po ortopedskom odeljenju, što je otvorilo ozbiljna pitanja o higijeni i bezbednosti pacijenata.

Na snimku se vidi pacijent koji spava na bolničkom krevetu na odeljenju Medicinskog koledža u Gondi, dok se njegovi lekovi nalaze na čeličnoj polici pored kreveta.

U isto vreme, pacovi se penju uz metalnu šipku pored kreveta i pokušavaju da pocepaju kesu za koju se veruje da sadrži hranu.

Na snimku se može videti više od deset pacova kako jure sa jedne strane kreveta na drugu. Nakon što je video postao viralan, opozicija je optužila da je zdravstvena infrastruktura u saveznoj državi Utar Pradeš u rasulu zbog nedostatka mehanizama kontrole i odgovornosti.

"Incidenti poput ovog zahtevaju transparentnu istragu i hitne korektivne mere. Uprave bolnica moraju biti pozvane na odgovornost kroz snažne mehanizme nadzora, a mora postojati jasno objašnjenje kako je ovakav propust mogao da se dogodi. Javna zdravstvena infrastruktura zahteva redovne kontrole, adekvatno osoblje i stroge standarde čistoće. Ukoliko se ovakvi uslovi zanemaruju, sistemu je hitno potrebna pažnja i reforma. Nezavisne inspekcije, bolje finansiranje sanitarnog osoblja, jače procedure nadzora i savremeni protokoli kontrole infekcija moraju se primeniti u svim većim bolnicama kako se ovako nešto ne bi ponovilo“, izjavio je Naser Salim, portparol Samajvadi partije (SP).

Portparol SP dodao je da građani države zaslužuju bezbedne, čiste i pouzdane zdravstvene ustanove.