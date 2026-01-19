Slušaj vest

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin dobio je diplomatskim kanalima poziv od Sjedinjenih Američkih Država da se uključi u Savetu za mir u Gazi.

Moskva taj poziv razmatra i nada se kontaktima sa američkom stranom radi razjašnjenja detalja, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Da, zaista, predsednik Putin je takođe diplomatskim kanalima dobio poziv da uđe u sastav ovog Odbora za mir. U ovom trenutku proučavamo sve detalje tog predloga, uključujući i nadu da ćemo stupiti u kontakt sa američkom stranom kako bismo razjasnili sve nijanse“, rekao je Peskov novinarima.

Tako je odgovorio na pitanje da li je ruska strana pozvana da uđe u sastav Saveta i da li postoje kontakti sa SAD po tom pitanju.

Ranije je saopšteno da je predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev dobio zvaničan poziv predsednika SAD Donalda Trampa da se uključi u Savet za mir u Gazi.

Tramp je ranije najavio formiranje Saveta za mir u Gazi. U sastav Saveta ušli su američki državni sekretar Marko Rubio, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, kao i zet američkog predsednika, investitor Džared Kušner, bivši premijer Velike Britanije Toni Bler, predsednik Svetske banke Adžaj Banga i zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost SAD Robert Gebrijel, saopštila je u subotu Bela kuća.