Slušaj vest

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko učestvovao je u tradicionalnom bogojavljenskom kupanju u ledenoj vodi, uprkos niskim temperaturama.

Kako je saopšteno na Telegram kanalu „Pul prvog“, temperatura vazduha u trenutku kupanja iznosila je minus 15 stepeni Celzijusa.

Beloruskog lidera je, po ustaljenoj praksi, pratio njegov ljubimac, pas rase špic po imenu Umka.

Pravoslavni vernici Bogojavljenje Gospodnje obeležavaju 19. januara.

Ovaj praznik, jedan od najstarijih u hrišćanstvu, tradicionalno se u Rusiji i Belorusiji obeležava masovnim zaranjanjem u ledenu vodu u posebno pripremljenim i osvećenim otvorima u ledu.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustitePlaneta"MADURO JE PRODAT"! LUKAŠENKO: Otmica povezana sa izdajom i tajnim dogovorom
Aleksandar Lukašenko
PlanetaLUKAŠENKO OTKRIO: Putinu su predlagali da "OREŠNIKOM" raznese rezidenciju Zelenskog!
132132132132.jpg
Planeta"LUKAŠENKO, SMRŠAJ": Amerika ponudila predsedniku Belorusije olakšice u sankcijama i lek za mršavljenje
2024-10-24 08_14_50-Steve Rosenberg on X_ _In an interview Alexander Lukashenko, leader of Belarus, .jpg
PlanetaSAD UBLAŽILE SANKCIJE, LUKAŠENKO ODMAH POMILOVAO 123 ZATVORENIKA: Među njima dobitnik Nobelove nagrade za mir i istaknuta opozicionarka (FOTO)
tramp lukasenko.jpg