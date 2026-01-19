PUCNJAVA U ZGRADI OPŠTINE! Ubijena ženska osoba, nekoliko ranjeno, zgrada evakuisana u mestu Hribska
Jedna žena je poginula, a najmanje tri osobe su povređene u pucnjavi koja se dogodila u mestu Hribska u Češkoj, u zgradi opštine.
Napadač je neutralisan na licu mesta, a među povređenima je i jedan češki policajac.
Policija je na društvenoj mreži X saopštila da je zgrada evakuisana i da je u toku detaljna provera objekta.
"Istražujemo broj povređenih ili preminulih. Trenutno se vrši pregled zgrade i ključno je da nema dalje opasnosti", navodi se u izjavi.
Tačan broj povređenih biće naknadno saopšten. Do incidenta je došlo oko 10.30 časova. Na lice mesta odmah su izašli policajci, spasioci i vatrogasci.
Portparol regionalne vatrogasne brigade Milan Rudolf apelovao je na građane da izbegavaju taj deo grada.
Mediji su pokušali da kontaktiraju predsednika opštine, ali mu je telefon isključen.
Identitet napadača i žrtvi zasada nije poznat, kao ni mogući motiv napada.
(Kurir.rs/Telegraf)