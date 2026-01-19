Slušaj vest

Norveški premijer Jonas Gar Store izjavio je danas da je više puta obavestio američkog predsednika Donalda Trampa da je Norveški Nobelov komitet, koji dodeljuje Nobelovu nagradu za mir, nezavisno telo i da nije pod kontrolom norveške vlade.

Storeove izjave usledile su nakon pisma koje je Tramp poslao Storeu i predsedniku Finske Aleksandru Stubu, nakon što su se usprotivili Trampovoj odluci da uvede carine evropskim saveznicima zbog njihovog odbijanja da dozvole američku kontrolu nad Grenlandom.

"Mogu da potvrdim da je ovo SMS poruka koju sam juče popodne primio od predsednika Trampa. Došla je kao odgovor na kratku poruku koju sam ja ranije istog dana poslao predsedniku Trampu, u svoje ime i u ime predsednika Finske. U našoj poruci Trampu izrazili smo protivljenje njegovim najavljenim povećanjima carina prema Norveškoj, Finskoj i određenim drugim zemljama. Ukazali smo na potrebu deeskalacije i predložili telefonski razgovor između Trampa, Stubba i mene istog dana. Odgovor predsednika Trampa stigao je ubrzo nakon što je poruka poslana. Njegova odluka bila je da svoju poruku podeli sa drugim liderima NATO", rekao je premijer Norveške.

Jonas Gar Store
Foto: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Naglasio je da je stav Norveške o Grenlandu jasan.

"Grenland je deo Kraljevine Danske i Norveška u potpunosti podržava Kraljevinu Dansku po ovom pitanju. Takođe, podržavamo da NATO na odgovoran način poduzima korake za jačanje sigurnosti i stabilnosti na Arktiku. Što se tiče Nobelove nagrade za mir, jasno sam objasnio, uključujući i predsedniku Trumpu, ono što je opšte poznato, nagradu dodjeljuje nezavisni Nobelov komitet, a ne norveška vlada", poručio je premijer.

(Kurir.rs/Klix)

