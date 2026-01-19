Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin (73) učestvovao je u tradicionalnom kupanju povodom pravoslavnog praznika Bogojavljanje, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin je tradicionalno učestvovao u kupanju u ledenoj vodi povodom hrišćanskog praznika praznika, naveo je Peskov.

On je rekao da se Putin, kao i svake godine, tradicionalno okupao i da je Bogojavljenje veliki praznik za njega i sve pravoslavce koji rade u Kremlju.

Peskov je naveo da je to obred koji mnogi poštuju, ali da je lično pitanje za one koji ga praktikuju.

Putin se tri puta prekrstio i tri puta zaronio u vodu.