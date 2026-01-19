Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin (73) učestvovao je u tradicionalnom kupanju povodom pravoslavnog praznika Bogojavljanje, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin je tradicionalno učestvovao u kupanju u ledenoj vodi povodom hrišćanskog praznika praznika, naveo je Peskov.

On je rekao da se Putin, kao i svake godine, tradicionalno okupao i da je Bogojavljenje veliki praznik za njega i sve pravoslavce koji rade u Kremlju.

Peskov je naveo da je to obred koji mnogi poštuju, ali da je lično pitanje za one koji ga praktikuju.

Putin se tri puta prekrstio i tri puta zaronio u vodu.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaLUKAŠENKO SE NA BOGOJAVLJANJE KUPAO U LEDENOJ VODI! Pogledajte kako se beloruski lider "bućnuo" na minus 15 (VIDEO)
Aleksandar Lukašenko
PlanetaPUTIN DOBIO POZIV OD TRAMPA DA BUDE U ODBORU ZA MIR! Cena - MILIJARDU dolara u KEŠU! Evo šta iz Moskve kažu
profimedia-0378027166.jpg
PlanetaPUTIN NA BOŽIĆNOJ LITURGIJI: Zapalio sveću u crkvi, pa se obratio ruskoj vojsci na frontu: "Ratnici Rusije su oduvek branili Otadžbinu po nalogu Boga" (FOTO)
Vladimir Putin04 EPA Vyacheslav Prokofyevsputnikkre.jpg
Planeta"NISAM ZADOVOLJAN PUTINOM, UBIJA PREVIŠE LJUDI": Tramp posle Madura udario i na predsednika Rusije
Screenshot 2026-01-03 174452.png