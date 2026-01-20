Slušaj vest

SAD i Kina će, kao ključne svetske sile, u 2026. godini verovatno naći razumnu nagodbu za uzajamne ekonomske i vojne sporove, dok rat u Ukrajini postaje više politički nego vojni i ne vidi mu se kraj, jer Ukrajina ne može povratiti teritorije koje je zauzela Rusija, a nema izgleda za mnogo veći prodor ruskih snaga.

Ovo u svojoj proceni geopolitičkog, ekonomskog i strateškog razvoja u svetu navodi ugledni američki analitički centar Geopolitical Futures (GPF).

GPF ističe da će Amerika postepeno smanjivati svoje angažovanje u Evropi, koja će ostati moćno integrisano tržište, ali ne samo da nema izgleda da se dodatno ujedini, već se dodatno klizi ka razuđenijoj organizaciji. „Evropa se najbolje posmatra kao grupa međusobno povezanih podregiona, od kojih svaki vrši različite pritiske na stabilnost i strateško usmerenje kontinenta“, dodaje se u analizi.

Prema GPF-u, tradicionalni model Zapadu orijentisane Evrope, po kojem je kontinent dugo delovao, sada se transformiše u razuđeniju strukturu. Francusko-nemačka osovina i Velika Britanija više se angažuju unutar linije odbrane Poljska-Rumunija-Grčka i na granici Balkana i Sredozemlja, što su strateške zone ukrštanja, dok ti strateški vektori ulaze u čvorove s područjem Crnog mora i utiču ekonomski i geopolitički na evropsku bezbednost.

Američko povlačenje komplikuje ovaj model. Ekonomija EU ostaje ključna snaga u Evropi, ali kontinent se sve više transformiše u multiregionalni sistem, a ne objedinjeni blok. EU je najveće svetsko jedinstveno tržište, evrozona se širi, ali vođstva u Briselu suočavaju se s izazovima suverenističkih kretanja i zahtevom da zajednička politika bude podređena politikama nacionalnih država. Američko povlačenje može dodatno zaoštriti ova kretanja.

GPF ističe da će francusko-nemačka pokretačka snaga biti ograničena ekonomskom stagnacijom u Nemačkoj i društveno-političkom nestabilnošću u Francuskoj, što može onemogućiti sposobnost tih država da predvode i očuvaju EU. Kao odgovor na bezbednosne izazove, uključujući rat u Ukrajini, EU će ili ojačati svoje političko jedinstvo zbog pretećih bezbednosnih opasnosti, ili će se rastočiti na delove, pri čemu centar smatra verovatnijim ovo drugo.

Ishod će zavisiti od brzine donošenja odluka i mera za ponovnu industrijalizaciju Evrope, kao i od završetka ukrajinskog rata, uključujući mogućnost rešenja pregovorima. Amerika ipak neće napustiti NATO, ali Evropljani će morati da preispitaju mnoge ključne stavove, uključujući i pitanje koliko je Ukrajina od temeljnog značaja za kontinent.

GPF navodi da će postepeno američko povlačenje otvoriti vrata Rusiji u Evropi, jer je oporavak ruske privrede postao ključni prioritet Moskve zbog zastoja u Ukrajini, i da će Rusija tražiti nove mogućnosti za ekonomske poduhvate u Evropi. Nužnost izlaska iz ekonomske stagnacije primoraće i Nemačku i Francusku da više sarađuju s Rusijom.