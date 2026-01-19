Slušaj vest

Tri napada ajkula potresla su Sidnejza nešto više od 24 sata, a dvojica dečaka, uzrasta 11 i 12 godina, identifikovani su kao najmlađe žrtve.

Treći napad kod plaže Menli

Treća mlada osoba smatra se najnovijom žrtvom nakon navodno novog napada ajkule na plaži Menli, u severnom Sidneju, oko 18:30 časova u ponedeljak. Fotografije prikazuju kako bolničari izvode reanimaciju (CPR) nad žrtvom, čije povrede za sada nisu precizirane.

Ako se ovaj napad potvrdi, biće to drugi napad u Sidneju u ponedeljak i treći za svega 26 sati.

Ajkula napala dečakovu (11) dasku za surfovanje

U ponedeljak ujutru, jedanaestogodišnji dečak je surfovao na plaži Di Vaj, u severnom Sidneju, kada je ajkula nasrnula na njegovu dasku.

U pomahnitalom napadu, ajkula je više puta ugrizla dasku i bacila dečaka u vodu. Jezive fotografije pokazuju da sa bočne strane daske nedostaje veliki komad. Dečaka su spasli njegov otac i prolaznik koji je čuo njegove vapaje za pomoć.

Sumnja na bik-ajkulu

Svedok je prijavio da je video bik-ajkulu, verovatno dugu i do 1,5 metara.

Deo polomljene daske poslat je Odeljenju za ribarstvo Novog Južnog Velsa kako bi se identifikovala vrsta ajkule. U trenutku napada plaža je već bila zatvorena zbog opasnih uslova u vodi, saopštio je portparol organizacije Surf Life Saving.

Očekuje se da će plaža ostati zatvorena do 48 sati, a plivačima i surferima je upućeno upozorenje da se ne približavaju tom području.

Dečak (12) se bori za život

Ova dva napada usledila su dan nakon što je dvanaestogodišnji dečak u nedelju teško povređen i u borbi za život pošto mu je ajkula obe noge izujedala.

Petoro njegovih prestravljenih drugova u užasu je posmatralo napad, pre nego što su hrabro uskočili u vodu i pokušali da ga spasu.

Drama u Nilsen parku

Napad se dogodio oko 16:30 časova u Nilsen parku, u Vokluzu - na plaži koja ima ograđeni deo za kupanje. Policija je saopštila da je reagovala sa "više resursa", uključujući bolničare intenzivne nege i vazduhoplovne medicinske timove sa helikopterom.

Navodno je još petoro dece bilo sa dečakom u trenutku napada. Pokušali su da ga odvuku nazad na stenovitu platformu pre nego što su hitne službe stigle na lice mesta.

Zadobio teške povrede

Bolničari su dečaku stegli noge podvezima i izvodili reanimaciju dok su ga čamcem prevozili u Rouz Bej na hitno zbrinjavanje.

Lokalna policija navela je da je zadobio "teške povrede nogu", a prva pomoć mu je ponovo pružena po dolasku u bolnicu.

- Povrede su u skladu sa onim što se smatra napadom velike bele ajkule - saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

- Pacijent, tinejdžer sa kritičnim povredama obe noge, prevezen je u Dečju bolnicu u Sidneju, u Randviku, u kritičnom stanju - rekao je portparol Hitne pomoći.

Potraga za ajkulom i upozorenja

Pretpostavlja se da je dečak skakao sa stena na jednom kraju plaže kada se ajkula pojavila.

Policija je zatvorila plažu i apelovala na kupače da izbegavaju područje napada. Potraga za ajkulom odgovornom za napad i dalje traje, a stenoviti deo gde su deca skakala je ograđen.

Dečak je izvučen iz vode "u roku od nekoliko minuta" nakon što su svedoci obavestili policiju, navodi se u saopštenju.

Vlasti pokušavaju da identifikuju vrstu ajkule

Ministarka poljoprivrede Tara Morijarti izjavila je da vlasti pokušavaju da identifikuju vrstu ajkule koja je izvela krvavi napad.

- Ovo je tragičan napad ajkule na mladog dečaka koji je plivao u nedelju popodne na jednoj lučkoj plaži u istočnom Sidneju. Naše misli su uz dečaka i njegovu porodicu - rekla je Morijarti.