TRI BRUTALNA NAPADA ZA SVEGA NEKOLIKO SATI: Morski psi kidišu na decu, pojavila se i treća žrtva, monstruozna stvorenja vrebaju iz mračnih dubina! (FOTO)
Tri napada ajkula potresla su Sidnejza nešto više od 24 sata, a dvojica dečaka, uzrasta 11 i 12 godina, identifikovani su kao najmlađe žrtve.
Treći napad kod plaže Menli
Treća mlada osoba smatra se najnovijom žrtvom nakon navodno novog napada ajkule na plaži Menli, u severnom Sidneju, oko 18:30 časova u ponedeljak. Fotografije prikazuju kako bolničari izvode reanimaciju (CPR) nad žrtvom, čije povrede za sada nisu precizirane.
Ako se ovaj napad potvrdi, biće to drugi napad u Sidneju u ponedeljak i treći za svega 26 sati.
Ajkula napala dečakovu (11) dasku za surfovanje
U ponedeljak ujutru, jedanaestogodišnji dečak je surfovao na plaži Di Vaj, u severnom Sidneju, kada je ajkula nasrnula na njegovu dasku.
U pomahnitalom napadu, ajkula je više puta ugrizla dasku i bacila dečaka u vodu. Jezive fotografije pokazuju da sa bočne strane daske nedostaje veliki komad. Dečaka su spasli njegov otac i prolaznik koji je čuo njegove vapaje za pomoć.
Sumnja na bik-ajkulu
Svedok je prijavio da je video bik-ajkulu, verovatno dugu i do 1,5 metara.
Deo polomljene daske poslat je Odeljenju za ribarstvo Novog Južnog Velsa kako bi se identifikovala vrsta ajkule. U trenutku napada plaža je već bila zatvorena zbog opasnih uslova u vodi, saopštio je portparol organizacije Surf Life Saving.
Očekuje se da će plaža ostati zatvorena do 48 sati, a plivačima i surferima je upućeno upozorenje da se ne približavaju tom području.
Dečak (12) se bori za život
Ova dva napada usledila su dan nakon što je dvanaestogodišnji dečak u nedelju teško povređen i u borbi za život pošto mu je ajkula obe noge izujedala.
Petoro njegovih prestravljenih drugova u užasu je posmatralo napad, pre nego što su hrabro uskočili u vodu i pokušali da ga spasu.
Drama u Nilsen parku
Napad se dogodio oko 16:30 časova u Nilsen parku, u Vokluzu - na plaži koja ima ograđeni deo za kupanje. Policija je saopštila da je reagovala sa "više resursa", uključujući bolničare intenzivne nege i vazduhoplovne medicinske timove sa helikopterom.
Navodno je još petoro dece bilo sa dečakom u trenutku napada. Pokušali su da ga odvuku nazad na stenovitu platformu pre nego što su hitne službe stigle na lice mesta.
Zadobio teške povrede
Bolničari su dečaku stegli noge podvezima i izvodili reanimaciju dok su ga čamcem prevozili u Rouz Bej na hitno zbrinjavanje.
Lokalna policija navela je da je zadobio "teške povrede nogu", a prva pomoć mu je ponovo pružena po dolasku u bolnicu.
- Povrede su u skladu sa onim što se smatra napadom velike bele ajkule - saopštila je policija Novog Južnog Velsa.
- Pacijent, tinejdžer sa kritičnim povredama obe noge, prevezen je u Dečju bolnicu u Sidneju, u Randviku, u kritičnom stanju - rekao je portparol Hitne pomoći.
Potraga za ajkulom i upozorenja
Pretpostavlja se da je dečak skakao sa stena na jednom kraju plaže kada se ajkula pojavila.
Policija je zatvorila plažu i apelovala na kupače da izbegavaju područje napada. Potraga za ajkulom odgovornom za napad i dalje traje, a stenoviti deo gde su deca skakala je ograđen.
Dečak je izvučen iz vode "u roku od nekoliko minuta" nakon što su svedoci obavestili policiju, navodi se u saopštenju.
Vlasti pokušavaju da identifikuju vrstu ajkule
Ministarka poljoprivrede Tara Morijarti izjavila je da vlasti pokušavaju da identifikuju vrstu ajkule koja je izvela krvavi napad.
- Ovo je tragičan napad ajkule na mladog dečaka koji je plivao u nedelju popodne na jednoj lučkoj plaži u istočnom Sidneju. Naše misli su uz dečaka i njegovu porodicu - rekla je Morijarti.
Nadležni su upozorili da su ajkule možda privučene obali zbog zamućene vode, izazvane nedavnim obilnim padavinama.
