Sedam osoba je poginulo, a više njih je ranjeno u eksploziji ispred kineskog restorana u četvrti Šahr-e-Nav u Kabulu, gde uglavnom borave stranci, saopštile su u ponedeljak bolničke vlasti.

- Eksplozija se dogodila u hotelu u ulici Gulfaroši, u četvrtom okrugu grada Kabula, i izazvala je ljudske žrtve - rekao je portparol kabulske policije Halid Zadran, prenosi AFP.

On je dodao da je meta bio hotel u poslovnom delu grada, u kojem se nalaze velike poslovne zgrade, tržni centri i ambasade.

Sedam mrtvih, više ranjenih

Nevladina organizacija "Emergency" saopštila je da je u njen Bolnički centar u Kabulu primljeno ukupno 20 osoba nakon eksplozije u oblasti Šahr-e-Nav, u blizini bolnice.

- Među primljenima bilo je sedam osoba koje su preminule pre dolaska u bolnicu - navodi se u saopštenju te organizacije.

Ranjeni kineski državljani

Agencija AP prenosi da je kineska državna televizija CCTV saopštila kako su dva kineska državljana teško povređena u eksploziji, dok je jedan pripadnik obezbeđenja poginuo.

Moguća meta - kineski zvaničnici

Prema navodima Rojtersa, oblast Šahr-e-Nav važi za jednu od najsigurnijih u Kabulu i dom je mnogim strancima. List Afghan Times citira izvore koji tvrde da se eksplozija dogodila u blizini kineskog restorana i da je, navodno, bila usmerena na vozilo koje je prevozilo kineske zvaničnike. Isti izvori navode da su napad navodno izvele rivalske frakcije unutar talibanskog pokreta. Istraga je u toku.

Islamska država preuzela odgovornost za napad