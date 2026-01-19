Slušaj vest

Grenlandska političarka Tili Martinusen (45), koja je bila jedan od osnivača Partije za saradnju i zalagala se za bližu koordinaciju sa Danskom, ekonomski pragmatizam i oprezan pristup nezavisnosti tog ostrva, poručila je američkom predsedniku Donaldu Trampu da Grenlađane ne zanimaju američke vrednosti.

Sve to nakon pretenzija američkog predsednika, koji želi pošto-poto da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama.

"Tramp ne zna ništa o grenlandskom narodu. Mi ne cenimo novac, usne kao kod Kardašijanovih niti veštačke grudi. Na Grenlandu ne možete čak ni da posedujete zemlju. Zemlja pripada svima. Ogromna je pogrešna procena misliti da Grenlanđani mogu da se kupe novcem. Nas ne možete kupiti", rekla je ona.

Martinusen je istakla da nema te cene koju bi njeni zemljaci prihvatili.

"Čak i da ponudite 100.000 dolara po osobi, mi se ne bismo odrekli besplatnog zdravstva, besplatnog obrazovanja niti toga da budemo deo Evrope", rekla je Martinusen.