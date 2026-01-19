Slušaj vest

Snažna eksplozija je u ponedeljak razorila hotel u centralnom delu Kabula, koji se smatra dobro čuvanom zonom, pri čemu je sedam osoba poginulo, a više njih ranjeno, saopštile su vlasti avganistanske prestonice.

Portparol kabulske policije, Halid Zadran, rekao je da se hotel nalazi u poslovnoj četvrti Šahr-e-Nav, gde su velike poslovne zgrade, tržni centri i ambasade. Ova oblast važi za jednu od najsigurnijih u Kabulu. Bomba je eksplodirala ispred kineskog restorana i hotela, a među poginulima su i kineski državljani.

Video snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju krhotine i ruševine po ulici i dim koji kulja iz velike rupe na prednjem delu zgrade hotela.

- Do sada smo primili 20 osoba u našu bolnicu. Među povređenima su četiri žene i jedno dete. Nažalost, sedam osoba je preminulo pre dolaska u bolnicu - izjavio je Dejan Panić, direktor avganistanskog ogranka humanitarne organizacije "Emergency".

Kasnije je News18 javio da je ogranak Islamske države- ISIS-Horasan - preuzeo odgovornost za ovaj brutalni napad.