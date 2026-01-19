SRBIN DEJAN PANIĆ OTKRIO DETALJE EKSPLOZIJE U KABULU! Među ranjenima žene i dete! Elitni kvart meta napada, RAZNET HOTEL, ubijeni strani državljani (VIDEO)
Snažna eksplozija je u ponedeljak razorila hotel u centralnom delu Kabula, koji se smatra dobro čuvanom zonom, pri čemu je sedam osoba poginulo, a više njih ranjeno, saopštile su vlasti avganistanske prestonice.
Portparol kabulske policije, Halid Zadran, rekao je da se hotel nalazi u poslovnoj četvrti Šahr-e-Nav, gde su velike poslovne zgrade, tržni centri i ambasade. Ova oblast važi za jednu od najsigurnijih u Kabulu. Bomba je eksplodirala ispred kineskog restorana i hotela, a među poginulima su i kineski državljani.
Video snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju krhotine i ruševine po ulici i dim koji kulja iz velike rupe na prednjem delu zgrade hotela.
- Do sada smo primili 20 osoba u našu bolnicu. Među povređenima su četiri žene i jedno dete. Nažalost, sedam osoba je preminulo pre dolaska u bolnicu - izjavio je Dejan Panić, direktor avganistanskog ogranka humanitarne organizacije "Emergency".
Kasnije je News18 javio da je ogranak Islamske države- ISIS-Horasan - preuzeo odgovornost za ovaj brutalni napad.
Podsetimo, talibani su preuzeli ponovo kontrolu nad Avganistanom 2021. godine posle povlačenja američkih trupa. Oni su obećali da će uspostaviti bezbednost, ali su se bombaški napadi nastavili, od kojih je mnoge preuzela gorepomenuta filijala terorističke organizacije Islamska država.