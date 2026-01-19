Slušaj vest

Stručnjaci koji ispituju uzrok železničke nesreće u Španiji, u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, otkrili su polomljenu spojnicu na šinama, saopštio je izvor upoznat sa prvim rezultatima istrage.

Tehničari na licu mesta nesreće u Španiji koji su analizirali šine identifikovali su habanje na spoju između delova šine, poznatom kao spojna ploča, navodeći da je kvar bio prisutan već neko vreme, navodi izvor.

To se smatra ključnim uzrokom iskliznuća voza sa šina, dodaje se.

Prema navodima agencije, stručnjaci koji istražuju uzroke sinoćnje nesreće otkrili su napukao spoj na šinama.

Sudar vozova u Španiji Foto: ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA /ELEANORINTHESKY SOCIAL MEDIA X, SALAS/EFE

Tehničari su utvrdili istrošenost na spoju između delova šine, poznatom kao "riblja ploča", navodeći da to ukazuje na to da je kvar postojao već duže vreme.

Predsednik španske državne železničke kompanije Renfe, Alvaro Fernandes Eredija, ranije je izjavio da je "ljudska greška praktično isključena" kao uzrok tragedije.

Kako je ranije objavljeno, pogođena deonica pruge u potpunosti je obnovljena tek u maju prošle godine, ali su se na njoj i dalje pojavljivali problemi.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteDruštvoAMBASADA SRBIJE U ŠPANIJI: Trenutno nemamo zvanične informacije da li među stradalima ili povređenima ima državljana Srbije
Screenshot 2026-01-19 132910.jpg
Planeta"NEŠTO U OVOJ NESREĆI JE VEOMA, VEOMA ČUDNO" Šokantna izjava ministra saobraćaja Španije nakon STRAVIČNOG SUDARA vozova (FOTO)
Španija sudar vozova
Planeta"BILO JE KAO ZEMLJOTRES, LJUDI ISKAKALI KROZ PROZORE DA SE SPASU" Drastično porastao broj mrtvih u sudaru vozova u Španiji! Očevici opisali stravične scene
Španija sudar vozova voz
PlanetaSTRAVIČNA EKSPLOZIJA U KINI ODNELA NAJMANJE DVA ŽIVOTA: Pojavio se snimak nakon detonacije, oblak dima kao sa apokaliptičnih scena (VIDEO)
Screenshot 2026-01-18 153018.png