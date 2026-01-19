Slušaj vest

Očekuje se da će se Donald Tramp u sredu u Davosusastati s vodećim svetskim liderima i ekonomistima, rekli su upoznati izvori, dok je prisustvo predsednika Sjedinjenih Država postala glavna tema ovogodišnjeg okupljanja globalne elite u Švajcarskoj.

Poslovni lideri, uključujući izvršne direktore iz sektora finansijskih usluga, kriptovaluta i savetovanja, pozvani su na prijem nakon Trampovog obraćanja na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF), rekli su izvori Rojtersu u ponedeljak.

Dnevni red još nije poznat.

Jedan od izvršnih direktora ima zakazan "prijem u čast predsednika Donalda Trampa" u svom kalendaru, dok je drugi rekao da su, prema njihovom mišljenju, pozvani direktori iz celog sveta, a ne samo oni iz Sjedinjenih Država. Jedan od izvora rekao je da su pozivi stigli iz Bele kuće.

Tramp stiže u sredu



Očekuje se da će Tramp u sredu stići u to švajcarsko planinsko odmaralište, gde bi trebao da održi govor. U pratnji Trampa takođe je nekoliko visokih američkih zvaničnika, uključujući ministra finansija Skota Besenta. Očekuje se da će Besent u ponedeljak održati konferenciju za novinare, prema stranici Davos USA House, posvećenoj američkom prisustvovanju na forumu.

WEF su zasenili dramatični politički potezi američkog predsednika, uključujući njegov zahtev da Sjedinjene Države preuzmu Grenland koji iznosi poslednjih dana.

Fokus na promene pod Trampom



Organizatori WEF-a rekli su da će ove godine prisustvovati preko 3.000 izaslanika iz više od 130 zemalja, uključujući 64 šefova zemalja, posebno onih u razvoju.

Popis uključuje nekoliko šefova zemalja G7, s fokusom na promene u američkoj politici pod Trampom.

Posebni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev takođe će otputovati u Davos i održati sastanke s članovima američke delegacije, rekla su Rojtersu pod uslovom anonimnosti dva izvora upoznata s posetom.

U međuvremenu, savetnici za nacionalnu bezbednost iz niza zemalja trebali bi da se sastanu na marginama događaja u ponedeljak, a Grenland će biti među temama na dnevnom redu, rekli su diplomatski izvori.

Grenland dodat na dnevni red



Jedan evropski diplomata, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da je Grenland dodat na dnevni red prethodno zakazanog sastanka nakon što je Tramp u subotu zapretio uvođenjem dodatnih carina za osam evropskih zemalja.

Evropske deonice pale su u ponedeljak nakon pretnje SAD da će uvesti dodane carine dok se toj zemlji ne dopusti preuzimanje Grenlanda.

Dženi Džonson, direktorka američke komapnije za upravljanje imovinom Frenklin Templeton, rekla je da su Trampovi potezi pregovaračka taktika koja se možda čini neugodnom, ali jeste u interesu SAD.

- Svi znamo njegov stil. Njegov stil je: "Izaći ću s čekićem, a onda ću pregovarati s vama" - rekla je Džonson za Rojters u intervjuu.