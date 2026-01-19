Slušaj vest

Posebnom izaslaniku američkog predsednika Donalda Trampa za Grenlandopozvan je poziv na tradicionalnu trku psećih zaprega na tom arktičkom ostrvu, u jeku rastućih napetosti oko budućnosti ove autonomne danske teritorije, piše Politico.

Grenlandsko udruženje za pseće zaprege (KNQK) usprotivilo se pozivu upućenom guverneru Luizijane Džefu Lendriju pa je prošle nedelje pokrenulo istragu o njegovom poreklu.

Guverner Luizijane Džef Landri specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Grenland Foto: Gerald Herbert/AP, David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orlea, Mark Schiefelbein/AP

U saopštenju objavljenom juče na Fejsbuku, udruženje je navelo da je turistička firma koja je pozvala Lendrija "jednostrano povukla svoju pozivnicu".

- Ovo je ohrabrujuće - dodalo je udruženje, ne otkrivajući ime kompanije.

Ovaj događaj usledio je nakon što je Tramp tokom vikenda najavio da će uvesti carine za osam evropskih zemalja, uključujući Dansku, koje se protive njegovim planovima za preuzimanje kontrole nad Grenlandom, što je dodatno zaoštrilo transatlantske odnose.

Uša Vens na inauguraciji Donalda Trampa Foto: Anna Moneymaker - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Lendri, republikanac koji je na dužnost guvernera stupio početkom 2024. godine, imenovan je prošlog meseca od strane Trampa da predvodi napore za preuzimanje kontrole nad Grenlandom. Izjavio je kako planira da poseti ostrvo u martu.

Slična situacija dogodila se i prošle godine, kada je supruga američkog potpredsednika Džej Di Vensa, Uša, trebala da prisustvuje trci tokom američke turneje po Grenlandu, ali je otkazala svoje učestvovanje nakon protesta.

Protest na Grenlandu. Stanovništvo ostrva protestuje protiv Trampove odluke da prisvoji i anektira ostrvo i da ga istrgne iz ruku Danske. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Udruženje KNQK je prošle nedelje kritikovalo poziv Lendriju, navodeći kako je "neprihvatljivo da se politički pritisak vrši spolja". Učestvovanje stranih političkih aktera na trci psećih zaprega opisali su kao "potpuno neprimereno".

(Kurir.rs/Politico/Preneo: V.M.)

