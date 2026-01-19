Slušaj vest

Predsednik Bugarske, Rumen Radev, najavio je u ponedeljak da će podneti ostavku, što je podstaklo spekulacije da planira da osnuje svoju političku partiju i učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima, nakon što je prethodna vlada podnela ostavku prošlog meseca.

- Sutra ću podneti ostavku na mesto predsednika Republike Bugarske - rekao je Radev, prenose bugarske Vesti.

Radev, čiji je mandat trebalo da traje do januara 2027. godine, izjavio je da će svoju ostavku podneti Ustavnom sudu u utorak. Uloga predsednika u Bugarskojje ceremonijalne prirode.

Ako ostavka bude prihvaćena, funkciju predsednika do predsedničkih izbora u novembru obavljaće potpredsednica Ilijana Jotova.

Pala bugarska vlada zbog skuplje struje i grejanja! Foto: Reuters

- Pre devet godina, glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsednik. Zajedno smo doživeli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se poslednji put obraćam kao predsednik Bugarske. Priznajem svoje greške - rekao je Radev, prenosi bugarski Euronews.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

