Predsednik Bugarske, Rumen Radev, podnosi ostavku! Otkriveno šta stoji iza toga
Predsednik Bugarske, Rumen Radev, najavio je u ponedeljak da će podneti ostavku, što je podstaklo spekulacije da planira da osnuje svoju političku partiju i učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima, nakon što je prethodna vlada podnela ostavku prošlog meseca.
- Sutra ću podneti ostavku na mesto predsednika Republike Bugarske - rekao je Radev, prenose bugarske Vesti.
Radev, čiji je mandat trebalo da traje do januara 2027. godine, izjavio je da će svoju ostavku podneti Ustavnom sudu u utorak. Uloga predsednika u Bugarskojje ceremonijalne prirode.
Ako ostavka bude prihvaćena, funkciju predsednika do predsedničkih izbora u novembru obavljaće potpredsednica Ilijana Jotova.
- Pre devet godina, glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsednik. Zajedno smo doživeli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se poslednji put obraćam kao predsednik Bugarske. Priznajem svoje greške - rekao je Radev, prenosi bugarski Euronews.