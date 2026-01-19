Slušaj vest

Snage sirijske vojske pojačale su kontrolu u severnim i istočnim oblastima zemlje koje su prethodnog dana iznenada napustile kurdske snage SDF, čime je dodatno učvršćena vlast predsednika Ahmeda al Šare.

Povlačenje kurdskih snaga

Nakon višednevnih sukoba sa vladinim trupama, kurdske Sirijske demokratske snage (SDF), nekada glavni američki saveznik u Siriji, složile su se u nedelju da se povuku iz dve provincije sa većinski arapskim stanovništvom i da napuste i naftna polja.

Ovo je najveća promena na karti kontrole Sirijeod kada su islamistički borci predvođeni Ahmedom al Šarom zbacili s vlasti predsednika Bašara al Asada krajem 2024. godine.

Kurdska poluautonomija u Siriji, poznatija kao Rojava, više neće postojati - žuta boja Foto: Liveuamap

Podrška Turske

Susedna Turska, koja je od 2016. slala snage u severnu Siriju kako bi ograničila kurdsku moć, pozdravila je sporazum između Šare i komandanta SDF-a Mazluma Abdija, nadajući se da će doprineti stabilnosti i bezbednosti.

Vladine snage zauzimaju ključne gradove

Rojtersovi novinari zabeležili su prisustvo vladinih snaga u Raki, koju je SDF oslobodio od Islamske države 2017, i na naftnim i gasnim poljima u istočnoj provinciji Deir ez Zor.

U Deir ez Zoru, državne snage prisutne su na naftnom polju Al-Omar, najvećem u Siriji, i na Konoko gasnom polju, dok kurdske snage više i ne postoje kao ni njihova dojučerašnja poluautonomna oblast poznata kao Rojava.

Dogovor i integracija SDF-a

Kurdski SDF je potpisao sporazum od 14 tačaka sa sirijskom predsedničkom administracijom.

Sporazum predviđa sledeće - predaju svih zatvora, kampova, prelaza i naftnih i gasnih polja pod kontrolu vlade, integraciju SDF jedinica u centralne snage ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova "pojedinačno", a ne u celini, proterivanje svih nesirijskih članova Kurdske radničke partije (PKK).

Očuvanje kurdskih postignuća

Abdi je naglasio da SDF ostaje posvećen zaštiti "postignuća" kurdskog regiona na severoistoku Sirije, uključujući provinciju Hasaka i grad Kamišli, gde su i kampovi i zatvori sa pripadnicima i civilima Islamske države.