Najmanje stotinu vozila učestvovalo je u velikom lančanom sudaru koji se dogodio u Mičigenu tokom izuzetno opasne snežne oluje.

Zbog saobraćajne nesreće zatvoren je deo međudržavnog auto-puta I-196, jugoistočno od grada Grand Rapidsa, u ponedeljak ujutru, dok je područje zahvatio snažan sneg.

Kako je saopštila kancelarija šerifa okruga Otava, više osoba je povređeno, ali smrtnih slučajeva nije bilo, prenosi Fox News.

Policijski službenici na terenu procenili su da je u sudaru učestvovalo oko 100 vozila. Snimci dronom sa mesta nesreće prikazuju najmanje šest šlepera uključenih u jedan deo lančanog sudara.

Prva prijava o nesreći primljena je nešto posle 10.30 časova po lokalnom vremenu.

Do sudara je došlo usled snažnog snega izazvanog takozvanim „efektom jezera“. U tom trenutku zabeležena je jaka mećava, vidljivost je bila smanjena na svega četvrt milje, dok su udari vetra dostizali brzinu od 25 do 40 milja na sat.