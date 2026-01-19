Slušaj vest

U sudaru dva brza vozau Adamuzu, nedaleko od Kordobeu Španijipoginulo je najmanje 40 osoba, a više od 150 je povređeno. Tragična nesreća se dogodila kada je jedan voz iskočio i prešao na susedni kolosek.

Nesreća se dogodila oko 19:40 sati kada su tri poslednja vagona voza kompanije Iryo, koji je s 317 putnika saobraćao na relaciji Malaga - Madrid, iskočila iz šina na ulaznim skretnicama u Adamuzu.

Vagoni su prešli na susedni kolosek kojim je u tom trenutku u suprotnom smeru, s oko 200 km/h, prolazio Renfeov voz iz Madrida za Huelvu, što je uzrokovalo i njegovo iskakanje.

1/11 Vidi galeriju Sudar vozova u Španiji Foto: ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA /ELEANORINTHESKY SOCIAL MEDIA X, SALAS/EFE

Sastavlja se velika dizalica, verovatno ima mrtvih u prevrnutim vagonima



Huan Manuel Moreno, predsednik Andaluzije, dao je nove informacije s mesta nesreće u Adamuzu.

Kako je izvestila španska javna televizija RTVE, novinarima je rekao da na mestu nesreće počinje da se sastavlja velika dizalica kako bi se podigla dva prevrnuta vagona voza, ali je upozorio da bi napredak mogao da bude "spor".

- Logično je da ćemo u sledeća 24 do 48 sati, sa sigurnošću znati koliko ima žrtava. Vrlo je verovatno da u ta dva vagona ima poginulih. To nije lak zadatak jer je jedan vagon u vrlo lošem stanju, s oštećenim limom i gvožđem, što će postupak učiniti izuzetno teškim - naveo je Moreno.



U Andaluziji proglašena trodnevna žalost



Vlada Andaluzije proglasila je tri dana žalosti nakon železničke nesreće, a razdoblje žalosti trajaće do ponoći u četvrtak.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je na društvenim mrežama da će Evropska unija nakon tog "tragičnog trenutka" zastave spustiti na pola koplja.







Bivši inspektor železnica: Ovakve nesreće su retke



Jan Proser, bivši glavni inspektor železnica u Velikoj Britaniji, rekao je za Skaj njuz da je iskakanje voza iz šina kod Adamuza najverovatnije posledica problema na pruzi, poput pucanja šina.

- Najverovatniji scenario bio bi neki kvar na pruzi ili da je nešto pošlo po zlu s vozom - rekao je Proser.

- Ali to bi bilo vrlo retko.

Dodao je da su i sudari brzih vozova na ravnim deonicama pruge, kao u ovom slučaju, retka pojava. Oba voza kretala su se brzinom većom od 190 kilometara na sat.

- Vozu treba dosta vremena da uopšte počne da se zaustavlja - dodao je.

- Pri takvoj brzini nastavlja da se kreće još prilično dugo nakon samog početnog udara - rekao je Proser za Skaj njuz.



Devojčica (6) jedina preživela iz četvoročlane porodice



Šestogodišnja devojčica jedina je preživela iz četvoročlane porodice, nakon što su u jučerašnjoj nesreći poginula tri njena člana, saopštili su zvaničnici u Huelvi.

U nesreći su poginuli bračni par iz Punta Umbrije na jugu španske pokrajine Huelva, njihov 12-godišnji sin i rođak, dok je jedina preživela bila šestogodišnja ćerka tog para, naveli su zvaničnici.



"Nismo doživeli tragediju poput ove"



Angel, prodavač lutrijskih listića u Adamuzu, rekao je za Rojters da je za železničku nesreću čuo nekoliko minuta nakon što se dogodila i da se popeo na krov jedne zgrade kako bi imao bolji pogled na mesto nesreće.

- Mogao sam da vidim 40 ili 50 policijskih vozila, vatrogasce, kola hitne pomoći, civilnu zaštitu. Bilo je jako puno saobraćaja, a zatvorili su i put koji vodi prema mestu nesreće - rekao je.

Antonio, 62-godišnji poljoprivrednik iz mesta, rekao je da su njegova supruga i dete takođe videli veliki broj kola hitne pomoći, policiju i povređene ljude nakon nesreće.

- Naš grad nikada nije video tragediju poput ove - dodao je.

Marija, još jedna meštanka, rekla je da su stanovnici na mestu nesreće delili vodu i ćebad ljudima koji su tamo zatečeni.



Istražitelji pronašli ključan uzrok nesreće



Istražitelji su na mestu nesreće pronašli oštećeni spojna pruzi koji se smatra ključnim uzrokom iskakanja voza iz šina, izvestio je Rojters pozivajući se na izvor upoznat s početnim nalazima istrage.

Prema navodima agencije, stručnjaci koji istražuju uzroke sinoćnje nesreće otkrili su puknuti spoj na šinama.

Tehničari su utvrdili istrošenost na spoju između delova šina, poznatom kao riblja ploča i naveli da to upućuje na to da je kvar postojao već neko vreme.

Predsednik španske državne železničke kompanije Renfe, Alvaro Fernandez Heredia ranije je rekao da je "ljudska greška praktično isključena" kao uzrok nesreće.

Kako je ranije objavljeno, pogođena deonica pruge bila je u potpunosti obnovljena tek u maju prošle godine, ali su se na njoj i dalje pojavljivali problemi.



Brza železnička pruga ostaće zatvorena do petka



Brza železnička pruga između Madrida i Andaluzije, koja je pogođena sinoćnjom nesrećom, ostaće zatvorena najmanje do petka, potvrdilo je špansko Ministarstvo saobraćaja za Skaj njuz.

Samo danas obustava saobraćaja pogodila je više od 200 vozova na svim linijama, izvestila je španska državna novinska agencija EFE.