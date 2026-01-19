Slušaj vest

Dečak (5) poginuo je u jezivoj nesreći koja se dogodila u vrtiću, kada su na njega pala vrata.

Tragedija se dogodila u ponedeljak ujutru oko 11 časova u vrtiću u berlinskom okrugu Nideršenevajde. Teška staklena vrata su se otkinula sa šarki i pala unutra u sobu, teško povredila dečaka, koji je od zadobijenih povreda umro.

Jedanaest vatrogasaca je stiglo u vrtić, bolničari su odmah započeli reanimaciju, ali detetu nije bilo spasa.

U međuvremenu, stigao je veliki kontingent policajaca i vatrogasaca, kao i dva helikoptera. Na mesto nesreće raspoređen je i tim za krizne intervencije. 

Berlinska policija je ogradila mesto nesreće zaštitnom trakom, a oštećena vrata terase koja vode do spoljašnjeg igrališta osigurana su, a policija je pokrenula istragu o smrti.

Potrebno je da utvrde da li je tehnički kvar uzrok nesreće ili su vrata nepravilno otvorena. Detektivi iz Odeljenja za kriminalističke istrage obezbedili su dokaze, ispitali svedoke i sada pokušavaju da rekonstruišu događaje.

Kurir.rs/Bild

