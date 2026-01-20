ukrajina se sprema za odbranu, ali i da preuzme inicijativu

ukrajina se sprema za odbranu, ali i da preuzme inicijativu

Slušaj vest

Ukrajinaće nastaviti sa ofanzivnim vojnim operacijama jer se rat ne može dobiti isključivo odbranom, dok Rusijaplanira mobilizaciju više od 400.000 vojnika tokom 2026. godine, izjavio je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski.

Ofanziva kao nužnost

U intervjuu za ukrajinski portal LB.ua, Sirski je naglasio da će Ukrajina paralelno voditi stratešku odbranu i ofanzivne operacije kako bi zadržala operativnu inicijativu.

- Razumemo da se rat ne može dobiti samo odbranom. Zato ćemo sprovoditi ofanzivne operacije i boriti se da zadržimo inicijativu - rekao je Sirski.

Prema njegovim rečima, ovakav pristup primorava ruske snage da preusmeravaju značajne količine ljudstva, naoružanja i municije kako bi odgovorile na ukrajinske akcije.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Ruski planovi ostaju nepromenjeni

Sirski upozorava da se strateški ciljevi Rusije nisu promenili i da su i dalje usmereni na celu teritoriju Ukrajine.

- Svi pravci njihovih ofanzivnih dejstava ostaju isti. Menjaju se samo rokovi, količina oružja i broj ljudstva. Sve ostalo ostaje kako je i bilo. Oni slede svoje planove - istakao je on.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Masovna mobilizacija u planu za 2026. godinu

Prema procenama ukrajinskog vrha, Rusija planira da tokom 2026. godine mobiliše više od 400.000 vojnika i formira najmanje 11 novih divizija, nastavljajući ciljeve koje nije uspela da ostvari prethodne godine.

- Naravno da planiraju da povećaju svoje snage. Nameravaju da formiraju najmanje 11 divizija i mobilišu oko 409.000 ljudi - rekao je Sirski.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Prednost Rusije u ljudstvu