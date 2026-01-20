UKRAJINA UPOZORAVA IAEA: Rusija sprema napade na nuklearnu infrastrukturu!
Denis Šmihal, prvi zamenik premijera i ministar energetike Ukrajine, izjavio je da je razgovarao sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafaelom Grosijem, o onome što je opisao kao pripreme Rusije za novi veliki napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, uključujući moguće udare na objekte i mreže koje snabdevaju nuklearne elektrane. Informaciju je objavio na Telegramu 19. januara.
- Obavestio sam gospodina Grosija o pripremama Rusa za još jedan masovni napad na energetsku infrastrukturu, sa mogućim udarima na objekte i mreže koji služe nuklearnim elektranama. Dogovorili smo se da u skorije vreme zajednički saslušamo rukovodioce nuklearnih elektrana i lidere misija IAEA na tim lokacijama - rekao je on.
Razgovarano je i o potrebi organizovanja vanrednog sastanka Upravnog odbora IAEA kako bi se procenile posledice ruskih napada na ukrajinski energetski sistem.
Grosi je rekao Šmihalu da agencija priprema izveštaj i metodologiju procene uticaja ruskih napada na rad nuklearnih elektrana. Šmihal je naglasio strateški značaj stalnog prisustva misija IAEAu ukrajinskim energetskim objektima i dodao da agencija priprema novu stručnu misiju za ukrajinske nuklearne lokacije, uključujući elektranu Zaporožje, kao i trafostanice čiji rad utiče na nuklearne objekte.
On je posebno naglasio da je neprihvatljivo premeštanje misija IAEA u privremeno okupirane ukrajinske regione preko ruske teritorije i da su se strane dogovorile da nastave koordinaciju u finansiranju ključnih potreba Ukrajine.
Ranije su analitičari upozorili da Rusija pokušava da fragmentira ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, potencijalno izolujući nuklearne elektrane, dok je IAEA zabeležila povećanu vojnu aktivnost u blizini nuklearnih lokacija, što dodatno ističe ranjivost energetske sigurnosti u Ukrajini.
(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)