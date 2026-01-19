Slušaj vest

Premijer Slovenije Robert Golob dobio je danas poziv predsednika SAD Donalda Trampa da bude član njegovog "Odbora za mir" koji bi trebalo da se bavi završetkom izraelskog rata u Gazi, saopštila je slovenačka vlada.

Po izveštaju Slovenačke novinske agencije (STA), Golob nije naklonjen ulasku u to telo, a Vlada će o toj ponudi raspravljati u četvrtak.

Vlada Slovenije je više puta ukazivala na zločine izraelskih snaga u Gazi, a državu Palestinu je priznala u junu 2024. godine. Nedavno je saopšteno i da će se zvanična Ljubljana pred Međunarodnim sudom pravde pridružiti tužbi Južnoafričke Republike protiv Izraela zbog genocida u Gazi.

Rasprava o učešću u Trampovom "Odboru za mir" se ovih dana vodi i među ostalim evropskim državama, a dolazi u trenutku napetosti između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o pitanju budućnosti Grenlanda kojeg Tramp želi da SAD preuzmu od Danske.

Tramp je ranije naveo da je "Odbor za mir" srž njegovog mirovnog plana za okončanje sukoba u Gazi.

"Taj Odbor će biti jedinstven, nikada pre nije bilo ničeg sličnog", napisao je Tramp, koji bi da bude na čelu tog svog tela.

Po planu svaka država članica bi mogla da izabere svog predstavnika, koji bi u njeno ime ulestvovao na sastancima Odbora.

Tramp je mirovni plan u 20 tačaka za rešenje sukoba u Gazi objavio krajem septembra prošle godine, a 17. novembra ga je usvajanjem rezolucije pozdravio i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

U petak je saopšteno da će pored Trampa u odboru biti američki državni sekretar Marko Rubio, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, Trampov zet Džared Kušner, a i Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Robert Gejbrijel, a uz njih predsednik Svetske banke Adžej Banga ibivši britanski premijer Toni Bler.

Poziv za učešće u radu Odbora dobili su i predsednik Rusije Vladimira Putina i premijer Mađarske Viktor Orban koji je odmah prihvatio poziv.