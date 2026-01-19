Slušaj vest

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum danas je nastojala da umiri domaću javnost zabrinutu pokretima vojske SAD kraj zajedničke granice, ali i unutar Meksika gde su ljudi napetih živaca još od upada američke vojske u Venecuelu.

Sve je počelo u petak uveče, kada je Federalna uprava vazduhoplovstva SAD pozvala američke aviokompanije na "oprez" iznad istočnog dela Tihog okeana, a u blizini Meksika, Centralne Amerike i delova Južne Amerike. Kao razlog je navela "vojne aktivnosti".

Šejnbaum je rekla da je njena vlada čekala nekoliko sati dok američka vlada nije dala "pisanu" garanciju da neće biti nikakvih letova američke vojske iznad meksičke teritorije.

Rekla je i da američka vlada nije obavestila Meksiko ni o kakvim vojnim operacijama.

Iako je američka vlada dala precizne koordinate mesta na kojem deluje, a meksičke vlasti izdale saopštenje u kojem navode da se obaveštenje Federalne uprave vazduhoplovstva SAD ne odnosi na Meksiko, na društvenim mrežama su objavljene fotografije američkog vojnog transportnog aviona na teritoriji samog Meksika - na pisti aerodroma u Toluki, 60 kilometra zapadno od Meksiko Sitija.

Meksilki senator Klemente Kastanjeda, iz opozicione stranke Građanski pokret, tražio je preko Iksa objašnjenje Vlade kako je to moguće, jer samo gornji dom Parlamenta Meksika, Senat, može dozvoliti stranoj vojsci ulazak u Meksiko.

Šejnbaum je prisustvo američkog aviona opisala kao "logističku operaciju" koja ne zahteva odobrenje Senata.

"Avion Sjedinjenih Država je sleteo, javni službenici su se ukrcali u taj avion i otišli ​​su (u SAD) na obuku", rekla je Šejnbaum i dodala: "Ko je to odobrio? Ministar odbrane".

Njen kabinet je sinoć objavio na Iksu da se takve operacije radi obuke "odvijaju u skladu sa utvrđenim protokolima i u skladu sa bilateralnim sporazumima o saradnji".

Oba događaja su istakla osetljivost koju je početkom januara stvorila ne samo jednostrana akcija Trampove administracije u Venecueli prilikom koje je zarobljen tadašnji predsednik te države Nikolas Maduro, već i to što je Vašington obnovio ponudu, ali i pretnju da vojno intervenište protiv narko-kartela i u Meksiku.

Šeinbaum i Tramp su ponovo razgovarali prošle nedelje o tome. Obe vlade i dalje tvrde da će sarađivati u pitanjima bezbednosti, a Meksiko dodaje da neće prihvatiti kršenje svog suvereniteta.

Zvaničnici bezbednosti obe zemlje trebalo bi da se ponovo sastanu u petak u nastojanju da "nastave aktivnosti za jačanje bezbednosne saradnje, postizanje značajnih rezultata u borbi protiv kartela droge i zaustavljanja ilegalnog protoka fentanila i oružja preko zajedničke granice“, navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom prošlog četvrtka.