(KMG) -- "U teškim spoljnim uslovima, kineska ekonomija nastavlja da se stabilno razvija i pokazuje visoku otpornost. To je prava prilika za naše multinacionalne kompanije." 19. septembra, nakon što je Kina zvanično objavila da je njen ekonomski rast u 2025. iznosio 5%, Frank Ham, izvršni direktor svetskog poznatog brenda za prečišćavanje vazduha Ariel, podelio je svoje mišljenje. Istovremeno, međunarodno javno mnjenje koristilo je "neočekivani rast" i "snažnu otpornost" za procenu kineskih ekonomskih performansi.

2025. je godina kada se završava "14. petogodišnji plan" Kine. BDP je prvi put skočio na novi nivo od 140 biliona juana. Uspešna realizacija osnovnih ciljeva i ciljevaekonomskog i socijalnog razvoja ne samo da podrazumeva uspešan završetak 14.petogodišnjeg plana, već i postavlja osnovuza uspešan početak 15. petogodišnjeg plana.Sa horizontalne tačke gledišta, stopaekonomskog rasta Kine je među najboljim inajvećim ekonomijama na svetu.

To je najstabilniji i najpouzdaniji izvor energije zaglobalni ekonomski rast, a očekuje se da ćenjegov doprinos globalnom ekonomskomrastu biti oko 30%. Nedavno su najvećemeđunarodne organizacije povećale svojaočekivanja za kineski ekonomski rast, a međunarodni kapital koji su predstavili JP Morgan i Blakrok povećao je njihov položaju kineskoj imovini, što ukazuje na to da je međunarodna zajednica optimistična u pogledu izgleda za ekonomski razvoj Kine.

Ako pažljivo pogledate godišnji ekonomskiizveštaj Kine za 2025. godinu, "stabilnost" je njegova karakteristika. Uprkos spoljnimizazovima, poput slabog globalnogekonomskog rasta, dodata vrednost tri glavnekineske industrije porasla je i zadržala održivi progresivan trend razvoja; godišnji indekspotrošačkih cena (CPI) ostao je nepromenjenu odnosu na prethodnu godinu; prosečnastopa nezaposlenosti u gradovima je 5,2%, a zaposlenost je i dalje ista. Obim trgovinerobom dostigao je novi maksimum, a obimdeviznih rezervi premašio je 33,3 bilionaameričkih dolara.

Pored toga, ukupan uvoz i izvoz robe porastao je za 3,8% u odnosu na prethodnu godinu; raspoloživi prihod stanovnika Kine po glavi stanovnika se povećao za 5%; posebne carinske olakšice su uvedene u luci Hainan, koji je i važan korak ka otvorenosti na visokom nivou za spoljni svet.Proizvodnja novog kvaliteta nastavljaju da se razvija i raste, a pojavio se i niz velikognapretka u naučnim istraživanjima.