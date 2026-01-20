Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp totalno se "oslobodio" kada je reč o javnim nastupima, pa je tako objavio poruku od francuskog kolege Emanuela Makrona.

"Prijatelju, totalno smo na istoj strani kada je reč o Siriji. Možemo da uradimo velike stvari i po pitanju Irana - ali ne razumem šta radiš sa Grenlandom? Hajde da zajedno probamo da uradimo nešto. Mogu da sazovem samit G7 u četvrtak, posle susreta u Davosu.

Mogu da pozovem Ukrajince, Dance, Sirijce, a Rusi da budu na marginama samita. Hajde da zajedno večeramo u Parizu u četvrtak, pre nego što se vratiš u SAD"

U međuvremenu, Tramp je zapretio da će Makronu, odnosno, Parizu, uvesti 200 odsto carine na francusko vino i šampanjac, ukoliko se francuski lider ne priključi Odboru za mir.

Stvaranjem Odbora za mir (prvobitno u Pojasu Gaze), Tramp pravi neku svoju vrstu altertnative Ujedinjenim nacijama.

Tramp je, takođe, pozvao Putina da se priključi Odboru za mir.

"Oh, je li to Makron rekao da neće u Odbor za mir? Pa, niko ga ionako ne želi, jer uskoro napušta funkciju, tako da je to u redu."

Ovako je Tramp odgovorio kada su ga pitali o odbijanju Makrona da učestvuje u njegovom Odboru za mir za potpuno okončanje rata u Gazi.

"Ono što ću uraditi, ako budu želeli da budu neprijateljski nastrojeni, jeste da uvedem carine od 200 odsto na njegova vina i šampanjce, i onda će učestvovati", kaže Donald Tramp, ponavljajući da Makron, zapravo, i ne mora da učestvuje.

Do odbijanja je došlo jer francuska strana smatra da Trampov Odbor za mir dobija previše moći i da može da potkopa rad i osnovne principe Ujedinjenih nacija.

"To je veoma, veoma daleko od Povelje Ujedinjenih nacija", rekao je juče francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, dodajući da se Trampu dodeljuju "izuzetno široka ovlašćenja".