Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp totalno se "oslobodio" kada je reč o javnim nastupima, pa je tako objavio poruku od francuskog kolege Emanuela Makrona.

"Prijatelju, totalno smo na istoj strani kada je reč o Siriji. Možemo da uradimo velike stvari i po pitanju Irana - ali ne razumem šta radiš sa Grenlandom? Hajde da zajedno probamo da uradimo nešto. Mogu da sazovem samit G7 u četvrtak, posle susreta u Davosu.

Mogu da pozovem Ukrajince, Dance, Sirijce, a Rusi da budu na marginama samita. Hajde da zajedno večeramo u Parizu u četvrtak, pre nego što se vratiš u SAD"

U međuvremenu, Tramp je zapretio da će Makronu, odnosno, Parizu, uvesti 200 odsto carine na francusko vino i šampanjac, ukoliko se francuski lider ne priključi Odboru za mir. 

Stvaranjem Odbora za mir (prvobitno u Pojasu Gaze), Tramp pravi neku svoju vrstu altertnative Ujedinjenim nacijama.

Tramp je, takođe, pozvao Putina da se priključi Odboru za mir.

"Oh, je li to Makron rekao da neće u Odbor za mir? Pa, niko ga ionako ne želi, jer uskoro napušta funkciju, tako da je to u redu."

Ovako je Tramp odgovorio kada su ga pitali o odbijanju Makrona da učestvuje u njegovom Odboru za mir za potpuno okončanje rata u Gazi.

"Ono što ću uraditi, ako budu želeli da budu neprijateljski nastrojeni, jeste da uvedem carine od 200 odsto na njegova vina i šampanjce, i onda će učestvovati", kaže Donald Tramp, ponavljajući da Makron, zapravo, i ne mora da učestvuje.

Do odbijanja je došlo jer francuska strana smatra da Trampov Odbor za mir dobija previše moći i da može da potkopa rad i osnovne principe Ujedinjenih nacija.

"To je veoma, veoma daleko od Povelje Ujedinjenih nacija", rekao je juče francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, dodajući da se Trampu dodeljuju "izuzetno široka ovlašćenja".

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlaneta"TRAMPE, NE INTERESUJU NAS TVOJE PARE, NITI USNE ILI VEŠTAČKE GRUDI KIM KARDAŠIJAN": Grenlandska političarka odbrusila američkom predsedniku (VIDEO)
Kim Kardašijan Donald Tramp
Planeta"DOŠLI TAMO ČAMCEM PRE 500 GODINA I SAD JE TO NJIHOVO?! DANSKA NEMA PRAVO NA GRENLAND!" Tramp nastavio paljbu, američki avioni stižu na ostrvo (FOTO)
donald tramp.jpg
Planeta"VIŠE PUTA SAM POKUŠAO DA OBJASNIM TRAMPU DA NE DODELJUJEM NOBELOVU NAGRADU!": Premijer Norveške ispričao kakve probleme je imao
Jonas Gar Store Donald Tramp
PlanetaTRAMPOV ČOVEK NIJE DOBRODOŠAO NA GRENLANDU: Trebao da ide na trku psećih zaprega, ali će mu uskratiti gostoprimstvo! "Ipak niste pozvani"
shutterstock_2596145623.jpg