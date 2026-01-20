Slušaj vest

Svetski ekonomski forum u Davosu je postao svojevrsna scena od juče, Tramp će biti tamo od sutra, i njegovo prisustvo je već postala glavna tema ovogodišnjeg okupljanja globalne elite u Švajcarskoj.

S druge strane Danski zvaničnici su poručili da neće učestvovati na ovogodišnjem forumu zbog sve intenzivnijeg spora u vezi sa Grenlandom...a Grenland već jeste bio tema iza kulisa samog foruma, naime pojedini mediji prenose da se pominju ideje o dugoročnom zakupu Grenlanda, među varijantama se pominje i da se Grenlanđanima ponude prava „po uzoru na Portoriko“ - američko državljanstvo i trgovinske privilegije, uz ideju da bi paket bio predstavljen kao „prosperitet“ za oko 56.000 stanovnika

O ovoj temi govorio je Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije:

Foto: Kurir Televizija

- Ukoliko uzmemo obzir kakve su bile prethodne najave Donalda Trampa po pitanju Grenlanda, da želi da ga bilo ko kupi, onda ovo možemo posmatrati kao jednu vrstu ponude kompromisnog rešenja. Međutim, Danska javnost, a i značajan deo Grenlanđanske javnosti, je protiv bilo kakvog oblika predavanja Grenlanda u ruke Sjedinjenim državama. Vidimo da nam od juče stižu i vesti da je Danska spremna da pošalje i veće kontingente svojih vojnih trupa na to ostrvo kako bi ga zaštitila - kaže Petrović i dodaje:

- Danska je odbila da učestvuje na ovogodišnjem forumu u Davosu zbog neslaganja sa politikom Sjedinjenih država. Evropske zemlje pokazuju nominalno određeni stepen solidarnosti sa Danskom, međutim u vojnom smislu videli smo da su spremne da pošalju svega po nekoliko vojnika ne bi li obezbedili sigurnost Grenlanda, tako da će se na kraju zapravo sve svesti na jedan direktan bilateralni odnos Vašingtona i Kopenhagena, u kome Danska po mom mišljenju ima jako male šanse da sačuva Grenland u obliku u kome ga sada poseduje. Mislim da su događanja u Venecueli pokazala da je Tramp i više nego ozbiljan u toj nameri.

Foto: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia

Uvođenje carina Evropi

Donald Tramp najavio je uvođenje carina od 10 odsto od 1. februara, uz dodatno pooštravanje na 25 odsto od 1. juna, i to za osam evropskih zemalja - Dansku, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Holandiju, Švedsku, Norvešku i Finsku. Razlog je Grenland , za koju Tramp otvoreno kaže da mora da bude pod američkom kontrolom.

- To je jedan manir i stil Donalda Trampa, koji je pokazao još na početku svog drugog predsedničkog mandata, kada je reč o tarifama u vezi sa njegovim nastojanjem da praktično sve zemlje sveta pristanu na oblik trgovine sa Sjedinjenim državama koji njemu odgovara. Sada on to koristi na jedan drugi način i opet mislim da je i to iskustvo sa tarifama pokazalo koliko je on takođe ozbiljan u nameri da ih i sada iskoristi - kaže Petrović i dodaje:

- Većina zemalja članica Evropske unije, posebno one u Zapadnoj Evropi, koje su ujedno i članice NATO pakta, ne mogu sebi da dozvole luksuz da uvode sankcije Sjedinjenim državama, a ni da uđu u nekakav vojni sukob. Njihove ekonomije uveliko zavise od američkog uvoza ili od izvoza, kao i vojna industrija i bezbednost uopšte.

Naglašava da će nakon svih ovih oštrih retoričkih poruka koje stižu zvanično iz Kopenhagena on ipak morati da razmišlja u pravcu nekakvog dogovora i kompromisa:

- Ova ponuda da se Grenland stavi na dug period pod američku kontrolu nije nešto što je novo u međunarodnim odnosima, nije nešto što bi u potpunosti ugrozilo suverenitet Danske nad tim ostrvom, ali je nešto što bi svakako na jednoj simboličkoj ravni pokazalo da ne samo Danska, već Evropska unija u celini postaje jedna vrsta geopolitičkog patuljka.

Foto: Shutterstock

Gašenje NATO pakta?

Severnoamerička vazdušno-kosmička komanda za odbranu obratila se saopštenjem da će njihovi avioni stići uskoro na Grenland. Paralelno sa tim, od danskih zvaničnika stižu poruke da oni ne žele eskalaciju. Petrović kaže da je pitanje Grenlanda prouzrokovalo najveću krizu unutar NATO pakta od njegovog osnivanja:

- Mi možemo čuti pojedine političare iz zemalja Evrope, članica NATO pakta, pre svega Nemačke, da bi oni čak bili spremni da zauzmu američke vojne baze na njihovim teritorijama ukoliko dođe do okupacije Grenlanda. Evropske zemlje, kao što sam rekao, ne mogu sebi da dozvole luksuz da računaju na svoju bezbednost, na kolektivnu bezbednost, bez saradnje sa Sjedinjenim državama. To je jedan sistem koji je postavljen još od kraja Drugog svetskog rata - kaže Petrović i dodaje:

- Sjedinjene države su Maršalovim planom ekonomski duboko ušle u te zemlje Zapadne Evrope. Danska pojedinačno, a ni uz čak veću pomoć zemalja Zapadne Evrope, ne bi bila u stanju da brani Grenland. Prosto, američka vojska je u odnosu na njih superiorna. Tramp je čak i poručio nedavno da je Danska pokazala da nije u stanju da eliminiše, kako je on to rekao, pretnju prisustva kineskih i ruskih brodova u blizini Grenlanda i da to moraju da učine Sjedinjene države.

