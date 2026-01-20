Slušaj vest

Američki predsednik donosi dodatnu pažnju Svetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu (19-23. januar) - među prisutnima je više od 400 osoba sa posebnim statusom zaštite!

Moto ovogodišnjeg WEF je "Duh dijaloga", a mnogi učesnici se možda nadaju razgovorima sa Donaldom Trampom.

Poseta američkog predsednika donosi dodatnu političku i ekonomsku pažnju u Davosu.

Ukupno 64 šefova država i vlada najavili su svoj dolazak na WEF, uključujući Volodimira Zelenskog, Emanuela Makrona, Fridriha Merca i Havijera Mileja. Oni moraju biti posebno zaštićeni od strane policije.

Ukupno, strožiji bezbednosni zahtevi važe za 400 učesnika. Prema kantonalnoj policiji Graubindena, ovo je novi rekord.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp u Davosu Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, 2020 Images / Alamy / Profimedia, - / Universal images group / Profimedia

Svakog januara elita iz politike i ekonomije se sastaje radi razmene iskustava.

Zahtevi za bezbednost su izuzetno visoki. Valter Šlegel, komandant kantonalne policije Graubindena, kaže da se bezbednosni koncept prvenstveno mora prilagoditi saobraćaju jer je više delegacija na putu.

Potrebno je i više telohranitelja. Više državnih zvaničnika znači i više koordinacije i zahteva u vezi sa bezbednošću. Maksimalni trošak iznosi devet miliona franaka.

Tramp dolazi u sredu

Trampov avion sletiće u sredu na aerodrom u Cirihu, a zatim će helikopterom nastaviti put do Davosa. Njegov govor je najavljen za popodne. Tokom posete, švajcarske policijske snage rade u uskoj koordinaciji sa Tajnom službom.

Komandant Šlegel opisuje saradnju kao izvanrednu i kaže da su uvek uspeli da pronađu zajedničko rešenje. U akciji su sve kantonalne policije Švajcarske, dok veći gradovi i Kneževina Lihtenštajn šalju osoblje na WEF.

Pored toga, angažovano je oko 5.000 pripadnika vojske. Međutim, poseta američkog predsednika verovatno neće svuda biti dobrodošla.

Bezbednosne snage očekuju dodatne proteste širom zemlje, što takođe znači veće opterećenje. Potrebno je unapređenje odbrane od dronova - kontrola ulica je jedno, ali bezbednosne snage se fokusiraju i na vazdušni prostor, pre svega na dronove.

1/10 Vidi galeriju Davos 2026 Foto: Markus Schreiber/AP, MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE

Tokom WEF-a primenjuje se poseban bezbednosni koncept u vezi sa dronovima.

Komandant Šlegel kaže da postoji opasnost da se tokom događaja obavljaju letovi dronova i da se policija prilagođava najnovijim tehnologijama.

Tehnički razvoj ide vrlo brzo. Prema Johanu Dojeru iz Nemačkog centra za vazduhoplovstvo i svemir u Braunsšvajgu, primer je rat u Ukrajini gde su ratni dronovi razvijani u roku od nekoliko nedelja.

U decembru prošle godine, švajcarska vojska testirala je nove odbrambene dronove u Hinterrajnu u Graubindenu. Vojska obezbeđuje vazdušni prostor tokom WEF.

Forum već 10 godina koristi vojsku za odbranu od dronova

Već oko deset godina WEF koristi vojsku za odbranu od dronova.

Tokom WEF-a, prema policiji, u upotrebi su posebni sistemi koji mogu otkriti dronove i neutralisati ih. Koji tačno sistemi se koriste, ostaje poverljivo.

Prema stručnjaku za dronove Johan Daueru, dronovi bi mogli biti uhvaćeni mrežama.

Mnoge države imaju zaostajanje u ovoj oblasti. Čak je i Švajcarska nedavno priznala da je uglavnom nedovoljno zaštićena od dronova.