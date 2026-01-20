BALISTIČKIM RAKETAMA PO KIJEVU! Bez struje više od 5.000 solitera! Građani se smrzavaju na minus 14! (VIDEO)
Ruski noćni raketni i dronski napad na Kijev prekinuo je snabdevanje vodom u levobrežnim delovima grada i ostavio 5.635 višespratnica bez grejanja, rekao je danas gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko, dok su niske temperature i energetska kriza dodatno otežavali situaciju u glavnom gradu.
Napadi su ciljali elektrane u Kijevu, ostavljajući oko 70 odsto grada bez struje, rekao je izvršni direktor državnog operatera elektroenergetske mreže Ukrenergo, Vitalij Zaičenko. Nakon popravki, nestanak struje je i dalje zahvatao oko 60 odsto grada, na temepraturama od minus 14.
Kličko je dodao da gotovo 80 odsto zgrada sada bez grejanja čine one u kojima je grejanje prethodno bilo obnovljeno nakon ruskog napada na kritičnu infrastrukturu 9. januara. Do večeri 19. januara, rekao je, 16 od oko 6.000 zgrada pogođenih 9. januara i dalje nije imalo grejanje.
Javne službe i energetske kompanije rade na obnavljanju grejanja, vode i električne energije.
U okolini Kijeva tokom noći je prijavljena i jedna smrt. Guverner Kijevske oblasti, Mikola Kalašnjik, rekao je da je 50-godišnji muškarac poginuo severozapadno od glavnog grada.
Ruski napadi su tokom noći ciljali i druge delove Ukrajine. Grad u centralno-istočnom delu zemlje, Dnjepar, bio je među metama, pri čemu su dve žene starosti 67 i 76 godina povređene, saopštila je regionalna vojna uprava 20. januara. Ruske snage su takođe „cinično“ gađale civilnu infrastrukturu u južnoj Odeskoj oblasti, ciljajući stambene kvartove i energetske objekte, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper 20. januara.
Državni operator elektroenergetske mreže Ukrenergo saopštio je rano 20. januara da su uvedena hitna isključenja struje u „nekoliko regiona“ Ukrajine nakon noćnog napada.
Eksplozije su se u Kijevu čule oko 2 sata ujutro. U isto vreme, vazduhoplovstvo je upozorilo da ruske balističke rakete ciljaju glavni grad.
Vazduhoplovstvo je ubrzo potom izdato dodatna upozorenja za balističke rakete u Kijevu, Dnjepru i Vinici. Vojska je zatim saopštila da je Rusija lansirala lovce MiG-31 naoružane hipersoničkim raketama Kinzhal.
Kasnije, druga grupa ruskih dronova viđena je kako prilazi gradu oko 5 sati ujutro, dok su rakete prijavljene oko 6.30.
Napadnute i druge lokacije u Ukrajini
Još sinoć, grupe ruskih dronova izazvale su vazdušne uzbune u Kijevu i okolini, kao i u nekoliko drugih oblasti Ukrajine. Dronovi su takođe ciljali Odesu i okolinu oko 6 sati ujutro.
Jedna osoba je povređena u Dnjiprovskom okrugu Kijeva, prema Kličku.
Napadi su do sada oštetili nenastambene objekte u istom okrugu, saopštio je šef Vojne uprave grada Kijeva, Timur Tkačenko. Na drugom mestu, vozila su se zapalila usled udara.
Lokalne vlasti su najavile promene u radu metroa zbog „teške energetske situacije“ u glavnom gradu.
U drugim delovima Ukrajine, eksplozije su zabeležene i u zapadnom gradu Rivne, kao i u Dnjipru, Zaporožju i Harkovskoj oblasti. U gradu Zaporožju, krhotine drona izazvale su požar u jednoj kući, izvestio je regionalni guverner Ivan Fedorov.
U zapadnoj Rivne oblasti, koja je takođe pogođena noćnim napadom, regionalni guverner je 20. januara saopštio da je više od 10.000 potrošača ostalo bez struje nakon ruskog napada na kritičnu infrastrukturu.
