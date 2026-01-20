Slušaj vest

Norveške vlasti poslale su hiljade pisama građanima u kojima ih upozoravaju da bi vojska u slučaju rata sa Rusijom mogla da zatraži i zapleni njihovu privatnu imovinu, uključujući kuće i vozila, preneo je Telegraf.

Politika rekvizicije obuhvata vozila, plovila, mašine i nekretnine. U ponedeljak je izdato oko 13.500 takozvanih „pripremnih rekvizicija“ sa rokom važenja od godinu dana.

"Rekvizicije su namenjene da obezbede da u ratnoj situaciji oružane snage imaju pristup resursima neophodnim za odbranu zemlje“, navodi se u saopštenju norveške vojske.

Za većinu primaoca pisma ovo nije iznenađenje, jer se u dve trećine slučajeva radi o obnavljanju prethodnih obaveštenja o rekviziciji.

Najozbiljnija situacija od Drugog svetskog rata

Anders Jernberg, šef vojne logističke organizacije, istakao je da je značaj pripravnosti drastično porastao.

„Važnost spremnosti za krizu i rat dramatično je porasla poslednjih godina. Norveška se nalazi u najozbiljnijoj bezbednosno-političkoj situaciji od Drugog svetskog rata. Naše društvo mora biti spremno za bezbednosno-političke krize i, u najgorem slučaju, rat... Preduzimamo veliko jačanje vojne i civilne pripravnosti“, rekao je Jernberg.