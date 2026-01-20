NORVEŠKA SPREMA GRAĐANE ZA RAT! Hiljade ljudi dobilo pisma o mogućoj zapleni imovine!
Norveške vlasti poslale su hiljade pisama građanima u kojima ih upozoravaju da bi vojska u slučaju rata sa Rusijom mogla da zatraži i zapleni njihovu privatnu imovinu, uključujući kuće i vozila, preneo je Telegraf.
Politika rekvizicije obuhvata vozila, plovila, mašine i nekretnine. U ponedeljak je izdato oko 13.500 takozvanih „pripremnih rekvizicija“ sa rokom važenja od godinu dana.
"Rekvizicije su namenjene da obezbede da u ratnoj situaciji oružane snage imaju pristup resursima neophodnim za odbranu zemlje“, navodi se u saopštenju norveške vojske.
Za većinu primaoca pisma ovo nije iznenađenje, jer se u dve trećine slučajeva radi o obnavljanju prethodnih obaveštenja o rekviziciji.
Najozbiljnija situacija od Drugog svetskog rata
Anders Jernberg, šef vojne logističke organizacije, istakao je da je značaj pripravnosti drastično porastao.
„Važnost spremnosti za krizu i rat dramatično je porasla poslednjih godina. Norveška se nalazi u najozbiljnijoj bezbednosno-političkoj situaciji od Drugog svetskog rata. Naše društvo mora biti spremno za bezbednosno-političke krize i, u najgorem slučaju, rat... Preduzimamo veliko jačanje vojne i civilne pripravnosti“, rekao je Jernberg.
Norveška ima ključnu ulogu u NATO nadzoru arktičke regije, gde topljenje leda stvara trku za kontrolom novih pomorskih puteva i resursa. Ova skandinavska zemlja na dalekom severu deli pomorsku i kopnenu granicu sa Rusijom.
(Kurir.rs/Index)