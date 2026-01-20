drugovi uspeli da ga izvuku dok je grdosija kružila

drugovi uspeli da ga izvuku dok je grdosija kružila

Niko Antić (12) nalazi se u bolnici i bori se za život nakon što ga je napala ajkula u moru kod Sidneja.

Do incidenta je došlo u nedelju oko 16.20 časova, kada je Niko skočio u vodu sa stene visoke šest metara u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja. Sumnja se da ga je tada napala ajkula.

Dečaku su u napadu povređene obe noge, a razmere povreda su katastrofalne pa australijski mediji navode da su male šanse da nesrećno dete preživi.

Niko je ostao u životu zahvaljujući drugovima koji su ga izvukli iz vode - sva petorica su skočila u vodu posle prvog napada i uspela da ga izvuku dok je ajkula i dalje kružila unaokolo. Prijatelji su potvrdili da su Nikove povrede katastrofalne.

Foto: Youtube Printscreen

Porodični prijatelj Viktor Pineiro u utorak je pokrenuo kampanju na GoFundMe kako bi pomogao porodici Antić sa bolničkim troškovima.

"Nika je u nedelju u luci Sidnej napala ajkula i zadobio je povrede opasne po život", napisao je on, opisujući to kao "najgori mogući ishod".

Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je za Daily mail u utorak popodne da je Niko živ i u bolnici. Još jedna porodična prijateljica, Triš, podelila je link do prikupljanja sredstava na Fejsbuku uz poruku: "Srce me boli".

Treći porodični prijatelj je pozvao ljude da doniraju novac.

"Ovo je porodica koju poznajem i prolaze kroz nezamislivo težak period", poručio je on.

Niko je prva žrtva četiri napada ajkule na obalama Novog Južnog Velsa u poslednja tri dana.

Nikovi drugovi koji su ga spasli

Foto: Printscreen Youtube/7NEWS Australia

U ponedeljak je 11-godišnji dečak imao susret sa drugom ajkulom, koja je odgrizla veliki deo njegove daske za surfovanje u Di Vaju, blizu Menlija, u severnim predgrađima Sidneja.

Iste večeri, Andrea de Rujtera (27) napala je ajkula bik dok je surfovao u Menliju. On je odvezen u bolnicu sa teškom povredom noge.

U utorak je 39-godišnjak napadnut u Point Plomeru na središnjoj severnoj obali Novog Južnog Velsa. Ajkula je pregrizla čovekovo odelo za ronjenje i otkinula komad njegove daske. Navodno se on sam odvezao do okružne bolnice Kempsi.

Policija je pozvala ljude da ne plivaju u mutnoj vodi sa slabom vidljivošću nakon što je obilna kiša pogodila Sidnej i okolinu tokom vikenda. Takođe, plaže širom Sidneja zatvorene su za plivanje nakon niza napada ajkule.

Porodica Antić prolazi kroz pravu agoniju dok se njihov sin bori za život nakon napada ajkule na plaži u Sidneju.

Niko Antić (12), talentovani fudbaler, nalazi se na aparatima za održavanje života u bolnici nakon što ga je napala ajkula.

Foto: Printscreen Youtube/7NEWS Australia

Kako pišu australijski mediji, Niko je skočio u vodu sa stene visoke šest metara u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja, oko 16.20 časova u nedelju kada ga je napala, kako se sumnja, ajkula bik.

Akademija Goal Soccer u Rouz Beju napisala je na društvenim mrežama da Niko igra sa njima već sedam godina.

- Niko je deo porodice Goal već sedam godina, talentovan je i posvećen sportista, saopštio je fudbalski klub.

Akademija je takođe saopštila da je Niko predstavljao klub na turnirima, uključujući i Sidnejski međunarodni kup.

Dodatna količina sveže vode u luci nakon nedavnih jakih kiša, u kombinaciji sa efektom prskanja od ljudi koji su skakali sa stene, stvorila je "savršenu oluju" za nedeljni napad ajkule, rekao je nadzornik Džozef Maknalti.

-Preporučio bih da se u ovom trenutku ne pliva u luci ili drugim rečnim sistemima širom Novog Južnog Velsa, rekao je novinarima pre nego što je objavljen incident u Di Vaju.

Jaki talasi su takođe sprečili rad pametnih linija za bubnjeve, koje su od nedelje obaveštavale vlasti o aktivnosti ajkula duž većeg dela obale Novog Južnog Velsa.