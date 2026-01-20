Slušaj vest

U Španiji je proglašena trodnevna žalost zbog železničke nesreće u kojoj je, prema poslednjim podacima, poginula 41 osoba.

Španski premijer Pedro Sančez obećao je da će se otkriti uzrok sudara dva brza voza u nedelju uveče na jugu Španije, dok spasioci nastavljaju da pretražuju mesto nesreće.

Više od 120 ljudi je povređeno.

Brzi voz, koji je sa oko 300 putnika saobraćao na relaciji Malaga-Madrid, u Adamuzu, u pokrajini Kordoba iskočio je iz šina i sudario se sa drugim koji je dolazio iz suprotnog pravca i prevozio 184 putnika.

