Španski premijer Pedro Sančez obećao je da će se otkriti uzrok sudara dva brza voza u nedelju uveče na jugu Španije, dok spasioci nastavljaju da pretražuju mesto nesreće.

Brzi voz, koji je sa oko 300 putnika saobraćao na relaciji Malaga-Madrid, u Adamuzu, u pokrajini Kordoba iskočio je iz šina i sudario se sa drugim koji je dolazio iz suprotnog pravca i prevozio 184 putnika.