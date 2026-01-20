Brzi voz, koji je sa oko 300 putnika saobraćao na relaciji Malaga-Madrid, u Adamuzu, u pokrajini Kordoba iskočio je iz šina i sudario se sa drugim
PROGLAŠENA TRODNEVNA ŽALOST: Španija tuguje za poginulima u železničkoj nesreći
U Španiji je proglašena trodnevna žalost zbog železničke nesreće u kojoj je, prema poslednjim podacima, poginula 41 osoba.
Španski premijer Pedro Sančez obećao je da će se otkriti uzrok sudara dva brza voza u nedelju uveče na jugu Španije, dok spasioci nastavljaju da pretražuju mesto nesreće.
Više od 120 ljudi je povređeno.
Brzi voz, koji je sa oko 300 putnika saobraćao na relaciji Malaga-Madrid, u Adamuzu, u pokrajini Kordoba iskočio je iz šina i sudario se sa drugim koji je dolazio iz suprotnog pravca i prevozio 184 putnika.
(Kurir.rs/Beta)
