Žena koja je prošle nedelje povređena u eksploziji i požaru u centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova u severnoj republici Komiji u Rusiji preminula je juče u lokalnoj bolnici.

U eksploziji koja se dogodila u četvrtak u centru za obuku u gradu Siktivkaru, povređeno je 20 ljudi, nakon što je policijski instruktor tokom časa aktivirao šok-bombu. Varnice nastale tokom eksplozije izazvale su požar u delu unutrašnjosti zgrade, zbog čega je objekat evakuisan.

Zdravstvene vlasti su u ponedeljak saopštile da je žena, koja je nakon eksplozije bila hospitalizovana u kritičnom stanju, preminula od zadobijenih povreda ranije tokom dana.

Još 17 osoba nalazi se na bolničkom lečenju u Siktivkaru, od kojih su dve u izuzetno teškom stanju.

Šest najteže povređenih prebačeno je u Institut Višnjevski i u Glavnu bolnicu Ministarstva unutrašnjih poslova u Moskvi.

Policija je uhapsila instruktora centra za obuku koji je aktivirao šok-bombu. Sud mu je odredio kućni pritvor, a tereti se za zloupotrebu službenog položaja i nemar sa smrtnim ishodom.