FATALNA GREŠKA U CENTRU ZA OBUKU RUSKE POLICIJE: Dirali zapaljenu šok bombu, a onda je sve eksplodiralo! Poginula polaznica, 20 ljudi ranjeno (VIDEO)
Žena koja je prošle nedelje povređena u eksploziji i požaru u centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova u severnoj republici Komiji u Rusiji preminula je juče u lokalnoj bolnici.
U eksploziji koja se dogodila u četvrtak u centru za obuku u gradu Siktivkaru, povređeno je 20 ljudi, nakon što je policijski instruktor tokom časa aktivirao šok-bombu. Varnice nastale tokom eksplozije izazvale su požar u delu unutrašnjosti zgrade, zbog čega je objekat evakuisan.
Zdravstvene vlasti su u ponedeljak saopštile da je žena, koja je nakon eksplozije bila hospitalizovana u kritičnom stanju, preminula od zadobijenih povreda ranije tokom dana.
Još 17 osoba nalazi se na bolničkom lečenju u Siktivkaru, od kojih su dve u izuzetno teškom stanju.
Šest najteže povređenih prebačeno je u Institut Višnjevski i u Glavnu bolnicu Ministarstva unutrašnjih poslova u Moskvi.
Policija je uhapsila instruktora centra za obuku koji je aktivirao šok-bombu. Sud mu je odredio kućni pritvor, a tereti se za zloupotrebu službenog položaja i nemar sa smrtnim ishodom.
Načelnik centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova najpre je suspendovan sa dužnosti, a potom i uhapšen, takođe pod optužbom za zloupotrebu položaja i nemar koji je doveo do smrti.
(Kurir.rs/MoscowTimes/P.V.)