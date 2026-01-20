Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je na onlajn konferenciji odgovorio na pitanje o mogućoj ulozi ukrajinskih snaga na Grenlandu, odgovarajući u kontekstu sve oštrijih američkih pritisaka koje SAD vrše na Evropu oko tog arktičkog ostrva.

Novinar je upitao Zelenskog hoće li Ukrajina poslati vojnike na obuku na Grenland ako to Danska zatraži, uključujući pilote ili operatere dronova, i da li je Ukrajina uspela da dobije dopuštenje od Evropske unije da kupuje američko oružje sredstvima EU u svetlu trenutnih tenzija zbog Grenlanda.

1/16 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

"Branimo se od ruske invazije, svi vojnici su na bojištu"



Zelenski je rekao da drugi deo pitanja nije u potpunosti razumeo, ali je potvrdio da program pod nazivom PURL funkcioniše i da Ukrajina kupuje oružje, pre svega sisteme protivvazdušne odbrane iz SAD novcem Evropske unije.

Međutim, kada je reč o slanju ukrajinskih vojnika, istakao je da zemlja vodi odbrambeni rat protiv ruske invazije i da su svi vojnici na bojištu.

- Danas je pitanje vojske pitanje borbe iscrpljivanja, posebno tokom totalne invazije. Nama su sve snage usmerene na frontu - rekao je Zelenski, dodavši da se takvo raspoređivanje ne razmatra jer Ukrajina nije članica NATO-a i njeno članstvo nije na vidiku, što, smatra, ograničava mogućnosti takvih angažmana.

Grenland kao ključna tačka u napetostima između SAD i Evrope



Njegov odgovor dolazi u trenutku kada su se napetosti oko Grenlanda dodatno zakomplikovale nakon što je američki predsednik Donald Tramp ponovo istakao interes SAD za kontrolu nad arktičkim ostrvom.

Tramp je u nekoliko navrata rekao da SAD "trebaju Grenland" iz bezbednosnih razloga, uključujući i eventualnu pretnju Rusije ili Kine, što su lokalne vlasti oštro odbile, naglašavajući da Grenland "ni pod kojim uslovima nije na prodaju" i da odluku o njegovoj budućnosti treba da donesu ljudi sa Grenlanda i iz Danske.

1/12 Vidi galeriju Protest na Grenlandu. Stanovništvo ostrva protestuje protiv Trampove odluke da prisvoji i anektira ostrvo i da ga istrgne iz ruku Danske. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Reakcije Evrope na Trampove izjave uključuju i slanje vojnih kontingenata na Grenland kao deo NATO vežbi "Arctic Endurance", kojom želi da se pokaže zajednička predanost odbrani teritorija unutar severnoatlantskog saveza.

Francuska, Nemačka, Švedska, Norveška i druge države poslale su simboličan broj vojnika kako bi podržale Dansku u jačanju sigurnosti ostrva, dok se planira i veći stalni NATO angažman u regiji.

1/9 Vidi galeriju Protesti u Danskoj zbog situacije oko Grenlanda Foto: Emil Helms/RITZAU SCANPIX