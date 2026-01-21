"Ovo predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija", navodi se u saopštenju UN organizacije
IZRAEL SRUŠIO KANCELARIJE UNRWA U JERUSALIMU! "Ovo je neviđen napad" (VIDEO, FOTO)
Izrael je juče počeo da uništava kancelarije Ujedinjenih nacija u Jerusalimu, nakon što je tamošnja vlada ranije uvela restrikcije za humanitarne organizacije koje pružaju pomoć Palestincima.
UNRWA, Agencija UN za pomoć i rad, saopštila je na društvenoj mreži Iks da su izraelske snage konfiskovale uređaje za osoblje i prisilile ih da napuste svoje sedište u naselju Šeik Džara.
"Ovo je neviđen napad i to ne samo na UNRWA i njene prostorije. Ovo predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija", navodi se u saopštenju.
Izrael je srušio kancelarije UNRWA Foto: Mahmoud Illean/AP, ATEF SAFADI/EPA
Izrael je dugo osuđivao agenciju UNRWA zbog, kako tvrdi, propalestinskih sklonosti i optužio je za veze sa Hamasom - što je ona negirala.
(Kurir.rs/Beta)
