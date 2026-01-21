Slušaj vest

Izrael je juče počeo da uništava kancelarije Ujedinjenih nacija u Jerusalimu, nakon što je tamošnja vlada ranije uvela restrikcije za humanitarne organizacije koje pružaju pomoć Palestincima.

UNRWA, Agencija UN za pomoć i rad, saopštila je na društvenoj mreži Iks da su izraelske snage konfiskovale uređaje za osoblje i prisilile ih da napuste svoje sedište u naselju Šeik Džara.

"Ovo je neviđen napad i to ne samo na UNRWA i njene prostorije. Ovo predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija", navodi se u saopštenju.

Izrael je srušio kancelarije UNRWA Foto: Mahmoud Illean/AP, ATEF SAFADI/EPA

Izrael je dugo osuđivao agenciju UNRWA zbog, kako tvrdi, propalestinskih sklonosti i optužio je za veze sa Hamasom - što je ona negirala.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaTAJNI DOGOVOR IRANA I IZRAELA UZ POSREDOVANJE RUSIJE! Sve krenulo nakon Trampove poruke Putinu da se "prvo pozabavi Ukrajinom" (FOTO)
Vladmir Putin Benjamin Netanijahu
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) GRUPA MASKIRANIH MUŠKARACA BRUTALNO ISPREBIJALA PALESTINCA: Gluv je, nije mogao da čuje upozorenja da beži (VIDEO)
Screenshot 2026-01-10 194325.png
PlanetaTEHERAN OPTUŽIO IZRAEL DA "PODSTIČE NASILJE" U IRANU Povod podrška premijera Netanjahua protestima u kojima je najmanje 16 osoba ubijeno (FOTO)
iran izrael1.jpg
Planeta"HAMAS NIJE RAZORUŽAN"! Netanjahu: Iran pokušava da obnovi raketne i nuklearne kapacitete
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu