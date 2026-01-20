Slušaj vest

Jedan 39-godišnji surfer "zadobio je ranu na grudima" nakon što je ajkula napala njegovu dasku za surfovanje na području nacionalnog parka Limeburners Creek jutros. Ovo je nastavak serije napada koji su potresli Sidnej, sa tri incidenta za samo 24 sata.

Napad na 39-godišnjeg surfera

Najnovija žrtva hitno je prevezena u bolnicu sa manjim povredama, ali je ubrzo puštena kući. Ajkula je zagrlila njegovu dasku za surfovanje, ali je muškarac, srećom, pobegao bez ozbiljnih povreda, zadobivši samo manje posekotine.

- Ako bilo ko planira danas da ide na surfovanje, bilo gde duž severnih plaža, neka dvaput razmisli. Imamo tako loš kvalitet vode koji pogoduju aktivnostima bik-ajkula. Dve osobe su kritično povređene i u bolnici su od jutros. Idite na bazen, jer u ovom trenutku plaže nisu bezbedne - rekao je direktor organizacije "Surf Life Saving", Stiven Pirs, za ABC News.

Australijska policija nakon napada ajkule Foto: Printscreen Youtube/7NEWS Australia

Napadnut mladi 27-godišnji muzičar

Panika zbog ajkula obuzela je državu kako broj žrtava raste, a plaže u severnom delu Sidneja su zatvorene do daljnjeg. Najnovija žrtva je 27-godišnji Andre de Rujter, koji je brutalno napadnut.

Mladi muzičar je napadnut na plaži Menli u Severnom Sidneju u 18:30 sati po lokalnom vremenu u ponedeljak i hitno prevezen u bolnicu sa ozbiljnim povredama nogu. Zastrašujući snimci pokazuju kako je izvučen iz vode i vučen po pesku dok su svedoci bili u šoku.

Dva francuska turista su vrištala: "Krvari!" dok su talasi postajali jezivo crveni. Dva surfera, Eduardo i Aš, odvezli su de Rujtera nazad na obalu.

Fotografije pokazuju kako su lekari izvodili reanimaciju na licu mesta pre nego što je prevezen u bolnicu, gde se i dalje nalazi i u kritičnom je stanju.

Mesto gde je ajkula napala Nika Antića (12) Foto: Printscreen Youtube/7NEWS Australia

Napadnut 11-godišnji dečak

Jutros je 11-godišnji dečak surfovao na Dee Why u Severnom Sidneju kada je ajkula napala njegovu dasku.

Ajkula je više puta grizla dasku, bacivši dečaka u vodu. Zastrašujuće slike pokazuju veliki komad daske koji nedostaje. Spasili su ga otac i hrabri prolaznik koji je čuo njegove vapaje za pomoć. Svedok je video bik-ajkulu, dugu do 1,5 metara.

Deo dečakove daske je poslat na analizu kako bi se utvrdila vrsta ajkule. Plaža je u vreme napada bila zatvorena zbog opasnih uslova u vodi, rekao je portparol "Surf Life Saving" Novi Južni Vels.

Niko Antić - žrtva napada ajkule Foto: Printscreen Youtube/7NEWS Australia

Niko Antić (12) u teškom stanju

Ova dva napada usledila su dan nakon što je 12-godišnji Niko Antićnapadnut i koji se bori za život nakon katastrofalnih povreda obe noge u nedelju. Pet Nikovih uplašenih drugara gledalo je u užasu dok se napad odigravao, pre nego što su herojski skočili u vodu da ga spasu. Napad se dogodio oko 16:30 sati na plaži Nilsen Park u Vokluzu - plaži koja ima i ograđeni deo za plivanje i otvorenu vodu.

Pokušali su da ga izvuku na stenu pre dolaska hitne pomoći. Lekari su izvodili reanimaciju dok su ga prevozili brodom do Rose Baya na hitno zbrinjavanje.

Zašto su bik ajkule tako opasne?

Bik ajkule su agresivne, srednje velike ajkule koje teže između 90 i 230 kilograma. Dobile su ime po svojoj kratkoj, tupoj njušci i sklonosti da "udaraju glavom" plen pre nego što ga napadnu.