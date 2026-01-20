Slušaj vest

Snažno nevreme pogodilo je jug Italije, donoseći izuzetno visoke talase koji dostižu i do osam metara, a najteža situacija zabeležena je u Kalabriji.

Obilne padavine izazvale su ozbiljna oštećenja, među kojima i urušavanje dela starog groblja, usled čega je više od 20 kovčega završilo u provaliji.

Nevreme u Italiji Foto: ORIETTA SCARDINO/ANSA

Zbog opasnosti po bezbednost, nekoliko stotina stanovnika već je evakuisano iz priobalnih područja koja su označena kao najrizičnija.

Prema navodima lokalnih medija, talasi visoki i do osam metara registrovani su u Mazara del Valu, dok su u Kataniji dostizali visinu od oko pet metara.

Pomorski saobraćaj ka Sardiniji i sicilijanskim ostrvima je obustavljen, a snažni olujni vetrovi zahvatili su Siciliju i šire se prema Sardiniji i Kalabriji, uz jake udare na izloženim obalama.

Vlasti širom juga zemlje odlučile su da zatvore škole, a ta mera biće na snazi i narednog dana, kako bi se izbegli rizici po bezbednost učenika.

Najkritičnije u Kalabriji

Najkritičnija situacija je u Kalabriji, gde višesatne, neprekidne padavine izazivaju klizišta.

U mestu San Mauro Markežato došlo je do urušavanja dela starog groblja, pri čemu je oko dvadeset kovčega palo u provaliju.

Meteorolozi navode da je na području opštine za samo 24 sata palo više od 180 milimetara kiše, što je dovelo do klizišta koje je zahvatilo i niže delove groblja.

"Ovo je duboka rana za našu zajednicu, koja pogađa sećanje, poštovanje i dostojanstvo naših voljenih, uzrokujući beskrajan bol", rekao je gradonačelnik Levino Rajani.

On je istakao da su opštinske službe odmah reagovale i obavestile nadležne institucije kako bi se aktivirale neophodne procedure i planirane mere, koje će biti sprovedene uz striktno poštovanje bezbednosnih standarda.

"Biće potrebni penjači da bi se kovčezi izvadili, što će se obaviti čim bude bezbedno", dodao je gradonačelnik.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

