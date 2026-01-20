Slušaj vest

Ukrajina i Evropa trebalo bi da stvore zajedničke vojne odbrambene snage sa do tri miliona vojnika, predložio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski lider je ovo rekao u razgovoru sa novinarima održanom putem WhatsApp-a. Naglasio je da je prošle godine pokrenuo pitanje zajedničke vojske zbog pretnje Rusije, koja planira da do 2030. godine ima 2,5 miliona vojnika.

U Parizu je održan sastanak Zelenskog, evropskih lidera, uz učešće Kušnera i Vitkofa, gde je dogovoreno slanje evropskih vojnih snaga i uspostavljanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu nakon prekida vatre Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

„Pozvani smo u Trampov Mirovni komitet“

U istom razgovoru, Zelenski je rekao da je i Ukrajina pozvana da se pridruži takozvanom mirovnom komitetu, telu koje je predložio američki predsednik Donald Tramp, a koje se vidi kao njegov pokušaj da izgradi alternativu Ujedinjenim nacijama. Ruski predsednik Vladimir Putin je već pozvan u komitet.

Ukrajinski lider je stoga rekao da ne može da zamisli da sedi u istom telu sa ruskim predstavnikom, ali je dodao da ukrajinske diplomate sada razmatraju poziv.

Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

„Zabrinut sam zbog gubitka pažnje“

Zelenski je danas takođe izrazio zabrinutost da će međunarodna pažnja sa napora ka miru u Ukrajini sada biti preusmerena na pitanje Grenlanda, autonomne danske teritorije na koju Tramp polaže pravo.

„Zabrinut sam zbog svakog gubitka pažnje usred sukoba velikih razmera“, rekao je ukrajinski predsednik, ali je dodao da spor oko Grenlanda i rat u Ukrajini ne treba smatrati „zamenljivim“ pitanjima, prenosi agencija Frans pres.

(Kurir.rs/index.hr)

