Slušaj vest

Deca iranske vladajuće elite otvoreno pokazuju luksuzan način života na društvenim mrežama, dok hiljade običnih Iranaca ginu ili bivaju uhapšeni zbog pokušaja da se suprotstave moćnim porodicama koje upravljaju Islamskom Republikom Iran.

Dok iranske bezbednosne snage sprovode smrtonosni obračun sa antirežimskim protestima, deca visokih zvaničnika, ministara i bezbednosnih šefova ostaju zaštićena od nasilja, živeći raskošno kod kuće i u inostranstvu.

Često putuju Foto: Instagram/sasha_sobhani

Demonstranti su gađani, prebijani i izvlačeni iz svojih domova, a organizacije za ljudska prava navode da je desetine hiljada ljudi uhapšeno u masovnim racijama.

Deca iranskih zvaničnika Foto: Instagram/sasha_sobhani

Aghazadeh - deca moćnika

Hoseini je deo grupe poznate u Iranu kao aghazadeh - deca visokih funkcionera režima koja profitiraju od političke moći, korupcije i bogatstva stečenog izbegavanjem sankcija.

Ipak, ni elite režima nisu bile potpuno imune na obračun. Njeni nalozi na društvenim mrežama postali su neaktivni kada su vlasti uvele prekid interneta tokom nemira, prekinuvši vezu miliona Iranaca sa spoljnim svetom.

Deca iranskih zvaničnika žive u raskoši dok na ulicama ubijaju demonstrante Foto: Instagram/anashidhoseini

Hoseini nije usamljena. Druga deca iranske vladajuće elite žive otvoreno u inostranstvu, vodeći biznise i posedujući imovinu van domašaja ekonomije zemlje koja je u kolapsu.

Među njima su Mohamad Hosein Šamkani i njegov brat Hasan, poznat kao "Hektor", koji su smešteni u Dubaiju i vode globalnu pomorsku imperiju. Njihov otac, Ali Šamkani je bivši šef bezbednosti Islamske Republike Iran i savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Ali Hamneija.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Njihov način života izazvao je bes kod ostalih Iranaca

- Njihov način života je izazvao bes, ne samo ljutnju, već pravi gnev kod građana Irana, posebno generacije Z, jer vide kako ova bogata deca žive, bez ikakve odgovornosti za ono što rade - kaže Ela Rozenberg, starija istraživačica u Jerusalimskom centru za spoljnu politiku, specijalizovana za Iran i finansiranje borbe protiv terorizma.

Voze dobra kola Foto: Instagram/sasha_sobhani

Neki članovi elite pokušali su da se distanciraju od Teherana, neki su pobegli u Španiju ili Tursku, dok su vlasti tražile njihovo izručenje zbog optužbi kao što su ilegalni sajtovi za kockanje, pranje novca i organizovanje zabava, što oni negiraju.

Tokom nemira, bogati Iranci su viđeni kako beže u susednu Tursku kako bi se zabavljali daleko od nasilja, često birajući provinciju Van na istočnoj granici sa Iranom, gde su se okupljali u barovima i noćnim klubovima dok su protesti u domovini gušeni.

Deca bogatih Iranaca i iranskih zvaničnika Foto: Instagram/sasha_sobhani

Raskoš u kontrastu sa siromaštvom

Uprkos zapadnim sankcijama koje treba da pritisnu režim, stil života iranske elite ostaje uglavnom neokrnjen - kako u inostranstvu, tako i kod kuće.

U bogatim kvartovima severnog Teherana, kao što je Elahije, koji se često poredi sa Beverli Hilsom, luksuzni automobili i dalje prolaze pored kafića, luksuznih butika i modernih stambenih zgrada, u oštrom kontrastu sa ekonomskim teškoćama većine Iranaca.

Raskošne haljine Foto: Instagram/anashidhoseini

Sankcije su pogodile širu ekonomiju, podigle cene i srozale plate, ali kritičari kažu da sprovođenje sankcija nije uspelo ozbiljno da pogodi porodice na vrhu sistema, omogućavajući deci visokih zvaničnika da nastave sa raskošnim životom.