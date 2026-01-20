Slušaj vest

Novoimenovani ministar odbrane Ukrajine Mihail Fedorov izjavio je da je jedan od ključnih strateških ciljeva zemlje u ratu nanošenje gubitaka ruskim snagama brzinom od do 50.000 vojnika eliminisanih mesečno.

Govoreći tokom nezvaničnog sastanka sa novinarima, Fedorov je rekao da su Ukrajinske odbrambene snage prošlog meseca eliminisale oko 35.000 ruskih vojnika, a svi gubici su potvrđeni video-dokazima.

Prema rečima Fedorova, Rusija tretira radnu snagu kao potrošni materijal, ali se već pojavljuju znaci da se bori da nadoknadi svoje gubitke.

Ministar je dodao da Ministarstvo odbrane ima detaljne, proverene podatke o ruskim gubicima zahvaljujući sistemu „Armija dronova.Bonus“, uključujući i mehanizam ePoena za precizno obračunavanje gubitaka.

Mihail Fedorov, novi ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razvoj i upotreba dronova

Fedorov je istakao da rad na projektu praćenja metrika traje skoro dve godine i da će, kada se potpuno implementira za dronove, sistem biti proširen i na artiljeriju.

Ministarstvo će takođe prikupljati statistiku o posadama dronova, uključujući komandante jedinica i mesečne ocene učinka.

Ukrajina planira isporuku 40.000 dronova presretača ovog meseca i radi na smanjenju zavisnosti od kineskih dronova kroz razvoj domaćih analognih sistema.

Formiraju se specijalizovane jedinice za ciljanje ruskih operatera dronova i jedinice za napad bespilotnim letelicama, a „jedinica Kod 9.2“ je već demonstrirala efikasnost novog pristupa u Kupjansku.

Kupjansk Foto: HOGP/Ukrainian Emergency Service, Francisco Seco/AP, SERGEY KOZLOV/EPA

Prioriteti i budući planovi Ministarstva odbrane

Fedorov je naglasio da je predsednik Zelenski postavio zadatak da se cena rata za Rusiju učini neizdrživom, kroz kombinaciju asimetričnih i sajber udara, zaustavljanje ruskih snaga na kopnu i u vazduhu, kao i pritisak na ekonomiju. Ministarstvo će produbiti saradnju sa međunarodnim partnerima, tražiti dodatna sredstva i koristiti velike baze podataka za obuku modela veštačke inteligencije.

Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vrhovna rada je odobrila Fedorovo imenovanje 14. januara, čime je on postao najmlađi ministar odbrane u istoriji Ukrajine. Prethodno je bio ministar za digitalnu transformaciju, gde je nadgledao digitalizaciju državnih službi i ključne inicijative za nabavku dronova i tehnologije na bojnom polju.

(Kurir.rs/Kiyvpost/M.V.)

